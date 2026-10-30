Abierta a la participación ciudadana la elección del cartel del Antroxu de Gijón 2027

Archivo - La sardina del Antroxu gijonés, 'Perla Marigna', durante la presentación del Antroxu en la colegiata de San Juan Bautista (Archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Divertia Gijón ha incorporado, como novedad al concurso de carteles del Antroxu 2027, festividad que se celebrará del 5 al 9 de febrero del año próximo, una votación popular para elegir la imagen que anunciará la fiesta.

El objetivo es fomentar la participación ciudadana y conseguir que el mayor número posible de personas se sienta parte de una de las celebraciones más representativas de la ciudad, según una nota de prensa de Divertia.

Asimismo, el proceso de selección contará con dos fases. En primer lugar, un jurado integrado por profesionales de los ámbitos del arte y la comunicación realizará una selección de un máximo de diez obras entre todas las presentadas.

Estas propuestas pasarán después a una fase final en la que será la ciudadanía quien decida. Los trabajos finalistas se publicarán en la web municipal, en el área de Divertia Gijón, donde podrán votarse desde el 11 hasta el 17 de enero.

La propuesta que obtenga el mayor número de votos válidos será la ganadora y se convertirá en la imagen del Antroxu 2027, con un premio económico de 800 euros.

Las personas interesadas en participar podrán presentar sus trabajos en las oficinas de Divertia Gijón S. A., situadas en la Casa de la Palmera (calle Cabrales, 82), hasta el próximo 7 de enero, a las 14:00 horas. Las bases completas del concurso se pueden consultar en la web municipal.