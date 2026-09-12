Gijón acoge este fin de semana una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico

El Mercado Artesano y Ecológico vuelve este fin de semana a la Plaza Mayor de Gijón
El Mercado Artesano y Ecológico vuelve este fin de semana a la Plaza Mayor de Gijón - MERCADO ARTESANO Y ECOLÓGICO
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 12 septiembre 2026 10:25
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   OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Mercado Artesano y Ecológico vuelve este sábado y domingo, 12 y 13 de septiembre, a la Plaza Mayor de Gijón, donde reunirá puestos de artesanía y gastronomía y distintas actividades.

   El mercado podrá visitarse de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas el sábado, mientras que el domingo permanecerá abierto hasta las 20.00 horas.

   Durante esta edición se sorteará además una pieza realizada en la anterior edición de agosto por Vanessa de la Campa, del taller V. de la Campa Studio, y Mariel Laso, de Mado Artesanía Textil, en una demostración conjunta que combinó madera y tejido.

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