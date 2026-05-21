Gijón acogerá el XV Congreso AEDyR 2027 de Desalación y Reutilización de Agua

Presentación del XV Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización del Agua, que se celebrará en Gijón en 2027. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Asturias será la sede del XV Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, un encuentro de referencia en el ámbito de la gestión sostenible del agua.

El congreso, que se celebra con carácter bienal, tendrá lugar en Gijón, del 1 al 3 de junio del próximo año, bajo el lema 'Más agua, más futuro. El valor de los recursos complementarios'.

Está previsto que el evento reúna a casi 400 expertos nacionales e internacionales, así como a empresas de toda la cadena de valor del sector, administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos e investigadores, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

La comunidad autónoma ha sido seleccionada para acoger esta edición "por su sólida tradición industrial y su creciente apuesta por la innovación y la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos".

Se ha resaltado, asimismo, el impulso del Principado a la reutilización del agua en la industria y al desarrollo de soluciones orientadas a construir modelos productivos más eficientes y resilientes.

La ubicación del próximo congreso se ha dado a conocer en una rueda de prensa en la que han participado la directora general del Agua, Vanesa Mateo; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte; el concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez, y la presidenta de la entidad, Belén Gutiérrez.

La asociación ha valorado especialmente iniciativas como el proyecto de biofactoría y reutilización de agua para uso industrial en Villaperi, alineado con los objetivos europeos de economía circular y sostenibilidad

El encuentro en Gijón servirá, asimismo, como espacio de intercambio de conocimiento y análisis de los principales retos y avances en la gestión sostenible del agua.

Entre los temas que se abordarán, figuran la innovación tecnológica, la reutilización industrial, la eficiencia energética, la economía circular, la digitalización y la sostenibilidad, así como el impacto de las nuevas políticas europeas orientadas a fomentar un uso más eficiente y resiliente de los recursos hídricos.

Desde el Ejecutivo asturiano se ha remarcado que la celebración de este congreso supone una oportunidad para situar a Asturias en el centro del debate europeo sobre innovación, sostenibilidad, industria y gestión del agua, además de mostrar el potencial tecnológico e industrial de la región.

La asociación organizadora agrupa a empresas, profesionales y entidades vinculadas a la desalación y reutilización del agua en España. Actualmente cuenta con más de 300 asociados con presencia en más de 20 países.