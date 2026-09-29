Gijón: Aprobada en la Junta una PNL para la construcción de un vía ciclopeatonal entre Nuevo Roces y la senda fluvial

Delia Campomanes, del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias, en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS ha sacado adelante, este martes, una Proposición no de Ley, en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), sobre la construcción de la vía ciclista de conexión entre el barrio de Nuevo Roces y la senda fluvial de Gijón.

La iniciativa, defendida por la diputada Delia Campomanes, del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias, ha sido aprobada por 17 votos a favor y 2 abstenciones.

Campomanes ha apostado por la construcción de esta vía ciclista y peatonal, aprovechando un paso que, además ya es existente bajo el nudo de las autovías. Al tiempo, ha remarcado que se trata de una reivindicación vecinal que ya viene de lejos, en un barrio joven que ha crecido y se ha consolidado, pero que nació condicionado por sus problemas de conexión con el resto de la ciudad.

Ha recalcado, también, que no sería una senda para pasear los fines de semana, sino que hablan de movilidad cotidiana y de conectar un barrio con su propia ciudad, ya que permitiría también conectar Nuevo Roces con Ceares y de ahí con el centro urbano, además también de facilitar la comunicación o conexión con otros sitios o lugares como Viesques, El Coto o los Pericones.

Sobre ello, ha insistido en que existe ya un corredor bajo el nudo viario de la A8 y A1 que permite plantear esta conexión, por lo que proponen es "aprovecharlo y acondicionarlo", para configurar una conexión ciclopeatonal "segura y accesible".

Campomanes ha aclarado que, si traen esta iniciativa a la Junta General, es porque los terrenos sobre los que se plantea esta actuación son de titularidad del Principado de Asturias.

Eso sí, ha señalado que, a posteriori, sería necesaria la colaboración con el Ayuntamiento de Gijón para integrar esa infraestructura en la movilidad de la ciudad.

"Si hemos conseguido conectar Nuevo Roces con Montevil y Contrueces, avancemos ahora hacia Ceares y hacia el centro de Gijón, facilitando también la comunicación con otras zonas y con el resto de la red ciclista y peatonal", ha conminado.

Al respecto, ha incidido en que, para conseguir que puedan moverse con seguridad las personas que caminan, muchas veces no hacen falta obras faraónicas, como en este caso.

"Hace falta una voluntad política, coordinación y entender que unos cientos de metros sí pueden cambiar de manera muy importante la movilidad cotidiana de todo un barrio", ha indicado, antes de hacer una apuesta por un modelo de movilidad en el que caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público "no sean alternativas heroicas frente al coche, sino opciones cómodas, seguras y normales". "Tenemos claro que Nuevo Roces no puede seguir siendo una isla rodeada de carreteras", ha añadido.

Por parte del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro Asturias) ha apoyado la iniciativa, aunque ha opinado que la actuación que se plantea "no es ni mucho menos una solución para la conectividad peatonal". Ha abogado, por contra, por priorizar la obra de desdoblamiento de la carretera Carbonera, y que esta incluya aceras y carril bici.

Ha recalcado, también, que se propone un recorrido largo, que va por sendas pasando por túneles y por pasos inferiores bajo la autopista. Ha recordado, asimismo, que este pasado junio el Ayuntamiento de Gijón inauguró una conexión peatonal entre Roces y Nuevos Roces, a lo que ha aludido a las dificultades para que hubiera una colaboración con el Gobierno asturiano, siquiera para lograr autorización para realizar esas actuaciones.

Por parte de Covadonga Tomé (Somos Asturies), se ha llamado la atención sobre que Nuevo Roces tiene 7.000 vecinos, a lo que ha opinado que esta reivindicación vecinal es "absolutamente justa". Ha incidido, también, en que debido a la falta de buenas conexiones peatonales y ciclistas se ven obligados a la dependencia del vehículo privado en detrimento de otras formas de movilidad.

Por parte de Vox, Gonzalo Centeno ha recordado que los vecinos de Nuevo Roces tuvieron que "pelear" por conseguir infraestructuras que deberían haber llegado de la mano del propio desarrollo urbano.

Para él, aunque muchas de esas carencias se han ido consiguiendo, las conexiones con el resto de la ciudad siguen siendo la gran tarea pendiente.

Ha visto un problema, eso sí, por el "jaleo competencial" entre Ayuntamiento y comunidad autónoma, ya que los terrenos son del Principado, a lo que ha sumado ciertas expropiaciones de fincas privadas que serían necesarias.

También ha indicado que la utilidad real de los nuevos caminos está condicionada a que existan partidas presupuestarias permanentes de mantenimiento y desbroces. Por este motivo, ha visto importante hacer estudios rigurosos y análisis real de impacto.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, Pedro de Rueda ha indicado que les parece bien lo que sea aumentar la movilidad de un barrio como es Nuevo Roces, ya que ciertamente tiene su movilidad "bastante restringida" por su posición geográfica dentro de la ciudad de Gijón.

Dicho esto, ha opinado que será una solución "parcial y para muy pocos de sus habitantes". Ha coincido, por otro lado, con la necesidad de desdoblamiento de la carretera Carbonera. Sobre la iniciativa, además, ha considerado fundamental una colaboración "leal" entre ambas administraciones, Principado y Ayuntamiento, y que se ponga en marcha "a la mayor velocidad posible".

Por su lado, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, René Suárez, ha expresado su sorpresa por traer a este Parlamento una iniciativa sobre una actuación, un ámbito y unas competencias municipales, a lo que ha sumado el que se indique, de antemano, que se precisa del apoyo del Ayuntamiento de Gijón en la ejecución de la obra.

"Máxime cuando esta obra viene recogida en el punto 36 del Programa Electoral de Foro: acometeremos la senda entre nuevos roces y el Parque Fluvial", ha recalcado, con relación a que es el partido que gobierna en Gijón, en coalición con el PP. Algo que ha tildado de promesa "incumplida" con los vecinos de Nuevos Roces.

"Lo que no es sorpresa es la incapacidad de gestión del Ayuntamiento de Gijón para acometer una obra necesaria, demandada y comprometida", ha recalcado.

Sobre la iniciativa en sí, ha apuntado que se habla de parcelas en la zona de afección de autovías, cuando la realidad es que es una zona expropiada del dominio público, tres metros a los ramales de la autovía, además de que se menciona la Ley de Patrimonio, pese a que la que corresponde es la de dominio público de carreteras.

Ha remarcado, a este respecto, que el dominio público es "inalienable" y que las obras que requieran la prestación de un servicio público e interés general serán autorizadas por la consejería competente en materia de carreteras, si bien también se regula esa colaboración entre las administraciones.

Con todo, ha indicado que entienden la necesidad de la actuación y de los vecinos de disfrutar a la mayor brevedad de la conexión entre el barrio y el paseo fluvial.

Ha animado, por todo ello, a que el Ayuntamiento de Gijón inicie el procedimiento y "mueva ficha", y que manifieste claramente si cree necesario hacer la obra o no. "El Gobierno está dispuesto a colaborar plenamente en la mejora de la movilidad del barrio", ha asegurado.