Gijón.- El Ayuntamiento se compromete a dar agilidad a los planes de expansión de Zitrón

Archivo - Sede de la empresa Zitrón, en Asturias. - ZITRÓN - Archivo

GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, se ha comprometido este lunes a estudiar, en el marco del Plan General de Ordenación, las posibilidades de crecimiento de la multinacional Zitrón en el polígono industrial en el que se ubica.

Martínez Salvador, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita institucional a las instalaciones gijonesas encabezada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha apuntado que el Gobierno local tiene claro su apuesta por el sector empresarial e industrial, especialmente en el caso de compañías que son referencia como Zitrón.

En esa misma línea, ha señalado que harán "todo lo posible" para que sus proyectos de desarrollo en nuestro territorio puedan ser factibles, viables y, además, se pueda hacer "lo antes posible".

El edil ha resaltado que esta multinacional, que tiene su matriz en Gijón, está "muy arraigada" en la ciudad, en la que empezó hace más de 60 años. Por ello han querido conocer de primera mano todas las instalaciones que tiene, cómo es su forma de trabajar y también para poder ser sensibles ante las necesidades que tiene.

Sobre Zitrón, además, ha resaltado que tienen pedidos crecientes y nuevas líneas de trabajo, por lo que tienen necesidad de más espacio. El Ayuntamiento, por su parte, contribuirá en lo que esté en su mano para que Zitrón pueda crecer y poder dar servicio a esos más de 60 países a los que exporta, así como a todas las delegaciones que tiene por los cinco continentes, y que todo siga haciéndose desde Gijón.

Preguntado por los planes de futuro de Zitrón, como pueda ser en el sector de Defensa, Martínez Salvador ha destacado todas las sinergias que puedan hacerse a partir de la llegada de Indra a la ciudad, como cualquier otra que pudiera llegar después, desde luego que será bueno y será provechoso "y al final sumará", ha destacado.