Gijón: El Ayuntamiento eleva a un millón de euros anual el presupuesto para el alumbrado navideño

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la aprobación de la propuesta para proceder a la contratación del contrato mixto para el diseño y suministro en régimen de alquiler con mantenimiento e instalación del alumbrado ornamental navideño en el Ayuntamiento de Gijón.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés posterior a la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado fuera del Orden del Día, ha resaltado que, como principales novedades, se pasa a un contrato de dos más dos, con un máximo de cuatro años, y una cuantía anual que sube de los 750.000 euros al millón de euros.

Asimismo, ha explicado que se incrementan el número de elementos y se introduce el concepto de escenarios, que serán propuestas específicas para ámbitos concretos pero que no necesariamente tienen que albergar espectáculos. El edil ha remarcado que se buscará que tengan calidad estética, tanto en horario nocturno, como los parados en horario diurno.

Entre otras cosas, ha señalado que se contemplan 40 unidades de motivos singulares, elementos 3D como el árbol de gran altura que se coloca en la plaza Mayor y el que, al menos 30 de ellos han de ser transitables o interactivos.

Martínez Salvador ha destacado que se con el aumento importante del presupuesto, en torno a un 25 por ciento, esperan poder llegar a más sitios, tanto en barrios como en parroquias, si bien las ubicaciones están sin definir todavía.

Por otro lado, la Junta de Gobierno local, dentro del Orden del Día, ha autorizado la mutación demanial interadministrativa del vial Blasco Garay, en el campus universitario, sin una fecha de vencimiento, de forma que el Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento y la conservación del mismo.

En este caso, el concejal ha señalado que el vial presenta un estado "muy mejorable", a lo que ha agregado que era "muy incómodo" para el funcionamiento, sobre todo de los vehículos de transporte público de Emtusa.

Por ello, el Ayuntamiento va a acometer una inversión ligeramente inferior a los 300.000 euros, con carácter inmediato, para poder arreglar este vial.

Se ha aprobado, inicialmente, además, el proyecto urbanización, impulsado por Construcciones San Bernardo, en el entorno de la carretera del Obispo y camino de los Caleros, por el que se van a construir unas 106 viviendas. El presupuesto de ejecución es de 1.681.000 euros.

También se ha dado luz verde, en Junta de Gobierno, a la convocatorias ayudas en el ámbito escolar --becas comedor y ayudas a la conciliación y material escolar--, en el segundo ciclo Infantil y Primaria de colegios públicos y concertados, para lo que se autoriza un gasto de 945.000 euros para el presente año y de 2.145.000 euros en 2027.

Se ha aprobado, por otra parte, un convenio con la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV), por importe de 35.600 euros para favorecer la participación vecinal.