Gijón: Barcia propone probar, durante las obras en Menéndez Valdés, una plataforma única desde Capuchinos a El Carmen

Archivo - El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia. - EUROPA PRESS - Archivo
GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, ha planteado, este martes, con motivo de las obras de asfaltado que van a obligar a cortar el tráfico durante unos meses en la calle de Menéndez Valdés, el probar una peatonalización o plataforma única desde los Capuchinos y hasta El Carmen.
Así lo ha indicado, con motivo de la rueda de prensa en el Consistorio gijonés acerca de la II Marcha Gijón Respira, en la que ha considerado que ha animado a ver estas obras como "una gran oportunidad".
Barcia ha dicho ser consciente de que habrá a quien guste o no, pero ha opinado que la tendencia es que va a acabar siendo o peatonal o plataforma única.
Ha señalado, sobre esta cuestión, que esa actuación va a tener perjuicios, que se podrán comprobar ahora que hay que desviar todos los autobuses por la avenida de la Costa.
"Al final, tenemos que ir ganando ese terreno para que las cosas con tiempo, con cordura, con consenso, se vayan absorbiendo por parte de la sociedad", ha apuntado.
El concejal ha agregado que, de esta forma, los ciudadanos podrán ver la importancia de las aspiraciones que, a su juicio, son las lógicas de cualquier ciudad, es decir, más espacios para sus vecinos, "sin caer, evidentemente, en todos los problemas que tiene la gentrificación", ha apostillado.
Barcia ha indicado que cuando se hacen obras de ese tipo, al final, genera otro tipo de problemas, por lo que ve fundamental conseguir hacerlo "de manera consensuada".
"Yo creo que el futuro de Gijón va por ahí", ha defendido, al tiempo que ha animado a verlo como una prueba y como una oportunidad "del Gijón que es inevitable".