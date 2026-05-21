Gijón: Cae florista que usaba su negocio como tapadera para receptar con tarjetas robadas

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre, de 65 años de edad, acusado de un delito de receptación continuada utilizando para ello la floristería que regenta.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, la investigación comenzó tras varias denuncias presentadas desde principios de año.

De acuerdo al relato de las víctimas, estas detectaban pequeños cargos repetidos en sus cuentas después de haber sufrido el robo o la pérdida de sus tarjetas bancarias.

Los agentes comprobaron que los pagos fraudulentos se realizaban en una floristería de la ciudad y seguían una estrategia casi idéntica: importes bajos, exactos y efectuados en pocos minutos para evitar que el sistema solicitara el número PIN.

En uno de los casos, los autores llegaron a realizar nueve compras telefónicas en apenas tres días, con un gasto total cercano a los 470 euros.

Fruto de la investigación, los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial pudieron relacionar hasta seis denuncias diferentes, con un perjuicio económico superior a los 2.500 euros y procedieron a la detención del hombre la pasada semana.

De acuerdo a la investigación, el arrestado adquiría material procedente de actividades ilícitas sin poder justificar su origen. Durante el operativo, también fue arrestado otro hombre cuando intentaba vender en el mismo establecimiento un teléfono móvil que había sido robado recientemente.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente. El arrestado tenía antecedentes por hechos similares.