Gijón captura cerca de 4.000 reinas de avispa asiática en la campaña de trampeo, un 23% más que en 2025

Archivo - Imagen de una avispa asiática - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña municipal de trampeo primaveral contra la avispa asiática en Gijón se ha cerrado con la captura de 3.974 reinas entre los meses de marzo y junio, un 23 por ciento más que en 2025 y un 27 por ciento más que en 2024, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

Además de las reinas, los dispositivos instalados en el concejo capturaron 4.266 avispas obreras, la cifra más elevada desde la puesta en marcha de este programa municipal de control de la especie invasora.

La campaña se desarrolló mediante la instalación de 450 trampas distribuidas por el municipio, que fueron revisadas de forma periódica. Durante el operativo fue necesario reponer 120 dispositivos, principalmente por actos vandálicos y robos.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha señalado que la captura de reinas en primavera constituye una de las medidas más eficaces para frenar la expansión de la avispa asiática y ha recordado que esta especie supone una amenaza para los polinizadores, especialmente para las abejas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para respetar las trampas instaladas, al considerarlas una herramienta clave en el control de esta especie invasora.