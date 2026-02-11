Gijón.- CCOO llama a movilizarse ante la "preocupante" situación de la siderurgia en Asturias

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón ha alertado este miércoles sobre la situación de la siderurgia en la comarca y en Asturias, especialmente tras el anuncio de Arcelor Mittal de la inversión para la construcción de un horno eléctrico en la planta que la compañía tiene en Dunkerque (Francia).

El secretario general del sindicato, Jorge Espina, ha explicado que "nos movemos entre el cabreo y la incredulidad "ante un Ministerio de Industria y Turismo que no ha dicho "todavía nada" ante lo que considera un "alarmante" estado de la siderurgia Asturiana.

"Parece que el Ministro Hereu se preocupa más de llenar las playas de nórdicos en levante que por esta situación", ha ironizado Espina, según una nota de prensa de CCOO.

Al tiempo, ha criticado que el Gobierno Asturiano parece vivir en la "inopia" ante la situación actual, al remarcar que alegrarse por la inversión efectuada en Francia "es tanto como condenar a la no inversión en Asturias".

"No hay que ser premio Nobel para saber que si una multinacional invierte en un alto horno en Dunkerque peligran de una manera alarmante las inversiones en las factorías de Avilés y de Veriña".

Ante esta situación, Espina ha avanzado que desde Comisiones Obreras de Gijón, en colaboración con los compañeros de la sección sindical y de la Federación de Industria, van a iniciar un proceso de concienciación en primer lugar, y de movilización, para la defensa de la siderurgia en nuestra comarca.

"Creemos que su viabilidad peligra hoy más que ayer, y nosotros desde luego no nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha dejado claro.