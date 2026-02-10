Gijón.- La ciudad acoge el lanzamiento de la Misión Científica ASTURIAS Data Center

Edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón acogerá, a las 12.30 horas del próximo día 12, la reunión de lanzamiento de la Misión Científica ASTURIAS Data Center.

Se trata de un proyecto financiado por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) en el marco de la convocatoria de ayudas a Consorcios de Misiones Científicas del Principado de Asturias para el desarrollo de proyectos piloto (ejercicio 2025).

La iniciativa reúne a un consorcio de entidades empresariales, tecnológicas y científicas del Principado con un objetivo común: reducir la huella energética y de carbono asociada a los centros de procesamiento de datos (CPDs) y posicionar Asturias como territorio referente en el diseño, desarrollo y operación de infraestructuras digitales sostenibles, según una nota de prensa del Gobierno autonómico.

De esta forma, la Misión Científica ASTURIAS Data Center sitúa a Asturias en una posición de oportunidad para anticiparse a ese escenario, desarrollando y validando soluciones que permitan desplegar CPDs más eficientes, sostenibles y resilientes, capaces de atraer inversión, generar empleo cualificado y reforzar el tejido tecnológico e industrial del Principado, alineándose con los objetivos de transición energética y transformación digital.

En ese contexto, la Misión ASTURIAS Data Center trabajará sobre tres ejes principales: Eficiencia y sostenibilidad en la refrigeración de CPDs; Reutilización de infraestructuras y economía circular; y Operación inteligente y seguridad integral, incorporando monitorización avanzada, gestión predictiva y medidas de resiliencia.

PROYECTO PILOTO

En el marco de la Misión, se desarrollará el proyecto piloto 'ADC pilot: optimización energética en CPDs', que evaluará la eficiencia energética y el reaprovechamiento del calor/frío en centros de datos mediante una doble aproximación: Instrumentación y modelización (CFD) de un CPD real para analizar mejoras de refrigeración y eficiencia; y prueba de concepto en racks comerciales con tecnologías de refrigeración de baja entalpía.

Además, el piloto incluirá un inventario de emplazamientos en Asturias con potencial para albergar CPDs sostenibles, siguiendo criterios de eficiencia, circularidad y simbiosis industrial-urbana.