Gijón: Colisión de furgonetas deja dos heridos por saltarse un ceda el paso

Ambulancia (Archivo). - EURPA PRESS

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este jueves en Gijón después de que colisionaran las dos furgonetas que conducían al saltarse uno de los conductores el ceda al paso, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, los hechos tuvieron lugar, sobre las 11.00 horas, en la confluencia de la calle de Dionisio Cifuentes y camino de las Begonias.

Supuestamente, uno de los conductores se saltó el ceda el paso y colisionó con otro vehículo. Las dos víctimas, una de 65 años de edad y con pronóstico reservado y otra de 30 años con heridas leves, fueron trasladadas al hospital de Cabueñes.