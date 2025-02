Gijón.- CSI pedirá al TSJA no permitir la construcción del hospital Quirón hasta resolver el recurso presentado

El sindicato pretende la nulidad de la permuta de las parcelas y recurrirá también el Plan Especial

GIJÓN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJ) contra la permuta realizada por parte del Ayuntamiento de Gijón de dos fincas en Nuevo Gijón por otras que el Grupo Quirón poseía en Cabueñes, la cual posibilita la construcción de un hospital privado en el municipio gijonés.

El abogado que representa a la CSI en este caso, Marcelino Abraira, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el citado recurso se interpuso ante el rechazo a las alegaciones presentadas al convenio de permuta y con base fundamentalmente a su nulidad por infringir el Reglamento de Bienes de Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio.

En concreto se basan en el artículo 112 y la ley 7/2019 de 29 de marzo de salud y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Comunitario (TJUE).

A este respecto, Abraira ha defendido que la permuta de bienes públicos, es siempre "excepcional", a lo que ha citado una sentencia del Supremo de 2008 que declara nula de pleno derecho una permuta entre una Administración publica y un particular, dado que la forma de desprenderse la Administración de un bien publico es la subasta y previa declaración de interés general para tal enajenación, "que en el presente caso nuestro no existe", ha sostenido.

Una sentencia que, según el letrado de CSI, sigue la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Ha remarcado, en este sentido, que todas estas sentencias, que no han sido modificadas con posterioridad, están vigentes en este momento y son aplicables al caso gijonés.

Según Abraira, se refieren al articulo 112.2 del Reglamento de Bienes de Entes Locales, que señala expresamente "que la regla general es que se utilice la subasta, siendo la permuta la excepción que requiere de múltiples requisitos que no se dan en nuestro caso", ha asegurado.

Por todo ello, CSI entiende que la permuta realizada en Gijón con la firma del convenio es "nula de pleno derecho y tal nulidad arrastra a la modificación del PGO y la creación de un Plan Especial para tal permuta".

En cuanto al procedimiento del recurso, el abogado ha explicado que está ahora mismo en periodo de prueba de peritos de parte, y posteriormente se harán conclusiones y se dictará sentencia.

A mayores, ha avanzado que están preparando en este procedimiento la presentación de una medida cautelarísima o cautelar ordinaria, que suspenda cualquier intento del Ayuntamiento de permitir obras en la construcción del hospital Quirón, hasta que exista una sentencia firme que lo permita de los tribunales, "si es que llega a existir", ha apostillado.

Ha señalado, al margen de ello, que después de que fueran desestimadas las alegaciones presentadas contra la modificación del Plan General de Ordenación (PGO), presentarán otro contencioso -administrativo ante el TSJA, que está en trámite.

En cuanto al Plan Especial, Abraira ha incidido en que el Ayuntamiento de Gijón les debería haber notificado su aprobación para poder alegar, al ser parte, según recoge la ley 39/2015.

Por este motivo, y tras no haber sido notificados, ha indicado que han pedido la nulidad de ese trámite para que anulen el plazo de alegaciones, se les notifique el periodo del mismo y el acceso a la documentación que lo conforma.

Sobre esto último, Abraira ha incidido en que en la página web del Ayuntamiento de Gijón no aparecía "nada" en el apartado del Plan Especial, por lo qué, "lógicamente, era imposible realizar alegaciones sobre algo que no se ve, y lo que es peor, sobre lo que no se notifica por el Ayuntamiento a esta parte, de manera ilegal", ha remarcado.

Con todo, el letrado ha expresado su extrañeza ante la postura municipal al ignorar en sus declaraciones, según él, la existencia de estos recursos.

"Todos y el Ayuntamiento también, saben o deben de saber, que depende la decisión del TSJ de Asturias o en su caso del TS, que se pueda construir el hospital, y no es de recibo, qué echen las campanas al vuelo", dándolo por hecho", ha advertido Abraira.

Así lo ha hecho el mismo día en el que el Pleno Municipal de Gijón, en sesión extraordinaria, ha dado luz verde a la aprobación definitiva de la modificación del PGO que posibilita la construcción del hospital Quirón en las parcelas permutadas.