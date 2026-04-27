Gijón dispara su turismo en el primer trimestre de 2026: más visitantes y ocupación que el resto de Asturias

Archivo - Barrio de Cimadevilla y puerto Deportivo, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado este lunes, con base al informe de actividad turística tras el primer trimestre de 2026 que la ciudad se consolida como destino "en alza" en el conjunto de Asturias.

A este respecto, a través de unas declaraciones remitidas desde el Consistorio gijonés, la edil ha resaltado que registra unos incrementos "muy superiores" a los del resto del Principado tanto en número de visitantes como en tasa de ocupación hotelera.

"Desde el área de Turismo del Ayuntamiento seguimos trabajando en la desestacionalización, es decir, en conseguir que aumenten la actividad de la industria turística y el número de visitantes en los meses en que Gijón tiene todavía mucho potencial de crecimiento, que son prácticamente todos menos los de las semanas centrales del verano", ha remarcado.

Especialmente ha destacado los datos referidos a la organización de eventos recientemente celebrados, como el Premier Padel y la Liga Genuine, que han traído, según ella, un "notable" número de visitantes a Gijón.

"Para el resto del año seguimos en esa línea, con eventos como el Congreso de Trabajo Social, en mayo, o el desfile de la Legión 501 de Star Wars en octubre, en los que se darán cita miles de participantes", ha resaltado.

También ha visto significativo el incremento del turismo internacional, con un 19 por ciento más el pasado marzo con respecto al mismo mes del año anterior.

"Es importante poner en valor el trabajo y las buenas prácticas de la industria turística gijonesa, sin la cual sería imposible ganar esa imagen de destino sostenible y de calidad que Gijón está consolidando entre quienes nos visitan", ha destacado Pumariega.