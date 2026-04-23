Gijón: La FAV pide explicaciones y acciones tras el criadero ilegal de perros en Serín

Solicitan la convocatoria del Consejo de Bienestar Animal para que se den explicaciones y insta a reforzar los controles

Algunos de los más de 300 perros evacuados de un criadero de Gijón durante una inspección del Seprona.
Algunos de los más de 300 perros evacuados de un criadero de Gijón durante una inspección del Seprona. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 23 abril 2026 14:51
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   GIJÓN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) ha pedido este jueves explicaciones y refuerzo de controles tras la intervención del Seprona de la Guardia Civil en un criadero supuestamente ilegal de Serín.

   A través del área de Bienestar Animal de la Federación vecinal, han mostrado su preocupación por la gravedad de los hechos conocidos, con referencia a la evacuación de más de 300 perros "en condiciones muy deficientes".

   La FAV, eso sí, por medio de una nota de prensa, ha querido reconocer la rápida actuación del Seprona y de los servicios municipales, que ha permitido atender a los animales y proceder a su traslado.

   No obstante, han considerado "imprescindible" que se esclarezcan completamente los hechos y se depuren todas las responsabilidades que pudieran derivarse.

   En este sentido, la Federación ha solicitado al Ayuntamiento de Gijón que valore el ejercicio de todas las acciones administrativas y penales que correspondan.

   Asimismo, quieren tener información "detallada" sobre la situación administrativa de la instalación, los controles e inspecciones realizados y la posible existencia de denuncias previas, con el objetivo de conocer si los mecanismos de supervisión han funcionado correctamente.

   "Consideramos prioritario revisar y reforzar los sistemas de control e inspección de criaderos, con el fin de evitar que situaciones de esta gravedad puedan volver a repetirse", han reiterado.

   Al tiempo, han solicitado la convocatoria del Consejo de Bienestar Animal para analizar lo ocurrido, recibir las explicaciones oportunas y plantear mejoras en los protocolos de seguimiento y control.

   "Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal y nos ponemos a disposición de las administraciones para colaborar en la mejora de las políticas públicas en este ámbito", han añadido.

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