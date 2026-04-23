Gijón: La FAV pide explicaciones y acciones tras el criadero ilegal de perros en Serín

Algunos de los más de 300 perros evacuados de un criadero de Gijón durante una inspección del Seprona. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) ha pedido este jueves explicaciones y refuerzo de controles tras la intervención del Seprona de la Guardia Civil en un criadero supuestamente ilegal de Serín.

A través del área de Bienestar Animal de la Federación vecinal, han mostrado su preocupación por la gravedad de los hechos conocidos, con referencia a la evacuación de más de 300 perros "en condiciones muy deficientes".

La FAV, eso sí, por medio de una nota de prensa, ha querido reconocer la rápida actuación del Seprona y de los servicios municipales, que ha permitido atender a los animales y proceder a su traslado.

No obstante, han considerado "imprescindible" que se esclarezcan completamente los hechos y se depuren todas las responsabilidades que pudieran derivarse.

En este sentido, la Federación ha solicitado al Ayuntamiento de Gijón que valore el ejercicio de todas las acciones administrativas y penales que correspondan.

Asimismo, quieren tener información "detallada" sobre la situación administrativa de la instalación, los controles e inspecciones realizados y la posible existencia de denuncias previas, con el objetivo de conocer si los mecanismos de supervisión han funcionado correctamente.

"Consideramos prioritario revisar y reforzar los sistemas de control e inspección de criaderos, con el fin de evitar que situaciones de esta gravedad puedan volver a repetirse", han reiterado.

Al tiempo, han solicitado la convocatoria del Consejo de Bienestar Animal para analizar lo ocurrido, recibir las explicaciones oportunas y plantear mejoras en los protocolos de seguimiento y control.

"Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal y nos ponemos a disposición de las administraciones para colaborar en la mejora de las políticas públicas en este ámbito", han añadido.