Gijón firma el proyecto de demolición del viaducto Carlos Marx: Vía libre a las obras

Archivo - Simulación de la urbanización de la fase cero del Plan de Vías, en Gijón, que incluye la demolición del viaducto de Carlos Marx. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha procedido este miércoles a la firma del proyecto de demolición del viaducto de Carlos Marx y urbanización del entorno.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, de esta forma finaliza el último de los trámites previos a la licitación de la obra por parte de la sociedad Gijón al Norte.

Cabe recordar que, previamente, las tres administraciones implicadas --estatal, regional y local-- han suscrito el convenio de colaboración para la ejecución de esta obra, que es considerada la fase cero del Plan de Vías. El proyecto de demolición tiene un coste estimado de algo más de 50 millones de euros y 33 meses de plazo de ejecución.