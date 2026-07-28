Gijón garantiza la continuidad del Servicio de Ayuda a Domicilio con una inversión de 12,2 millones

Reunión de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de Gijón, presidida por el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás., - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de Gijón, presidida por el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha acordado este martes un amplio paquete de medidas destinadas a reforzar la red municipal de protección social, garantizar la continuidad de los principales servicios y consolidar la colaboración con las entidades del tercer sector que trabajan con las personas más vulnerables de Gijón.

El principal acuerdo adoptado ha sido la aprobación de la primera prórroga del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que permitirá asegurar la continuidad de esta prestación esencial durante un año más, desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027, con una dotación superior a 12,2 millones de euros.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se trata de uno de los servicios más importantes de la FMSS, al atender a cientos de personas mayores y dependientes para favorecer su autonomía personal y permanencia en el entorno familiar.

La Junta Rectora también ha aprobado la contratación del servicio de impartición de cursos dirigidos a personas adultas con discapacidad intelectual usuarias del programa municipal Sempae, reforzando así las acciones orientadas a favorecer su autonomía, inclusión social y participación activa.

Otro de los acuerdos destacados ha sido la aprobación de los convenios de colaboración plurianuales con Cáritas Diocesana, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Mujeres y la Asociación Gijonesa de Caridad, que permitirán dar continuidad durante 2026 y 2027 a proyectos de atención a personas en situación de exclusión social, acompañamiento a personas sin hogar, itinerarios de inserción sociolaboral, promoción de la igualdad y apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la Fundación ha aprobado dos modificaciones presupuestarias que reforzarán la capacidad de respuesta de los servicios sociales municipales.

Entre las actuaciones previstas figuran el incremento de 500.000 euros para ayudas económicas de inclusión social, el refuerzo del programa Housing First.

Este ofrece un acceso directo a una vivienda permanente junto con un acompañamiento social especializado para personas sin hogar de larga duración, la elaboración del nuevo Plan Municipal de Personas Mayores, mejoras en los centros municipales de mayores, inversiones en equipamientos y la adaptación de distintos créditos para garantizar el correcto funcionamiento de la Fundación y atender nuevas necesidades organizativas y de personal.

Además, la Junta Rectora ha dado luz verde a la modificación de la Ordenanza reguladora del precio público de las actividades culturales, educativas y de ocio dirigidas a niños y jóvenes con capacidades diversas, manteniendo un sistema de tarifas especialmente reducido para las familias con menos recursos y adaptando su regulación a las necesidades actuales del servicio.

Pendás, por su parte, ha destacado que "cada uno de los acuerdos aprobados hoy responde a un mismo objetivo: reforzar la red de protección social de Gijón y garantizar que ninguna persona quede atrás por falta de recursos o de apoyo".

"Seguimos consolidando unos servicios sociales cada vez más fuertes, con más recursos, mayor estabilidad en los programas y una estrecha colaboración con las entidades sociales que desarrollan un trabajo imprescindible en nuestra ciudad", ha agregado.