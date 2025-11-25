El horno alto B de Arcelor, de arrancar, no podrá estabilizar la producción hasta enero o febrero

GIJÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multinacional ArcelorMittal ha comunicado este martes a los sindicatos que, en el supuesto de que las maniobras de arranque del horno alto B de su planta gijonesa de Veriña funcionen, no creen que se pueda llegar a estabilizar la producción al menos hasta enero o febrero del próximo año.

Así lo ha señalado CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, tras la reunión, a petición de la parte social con la Dirección de Relaciones Laborales y del Responsable del departamento de Hornos Altos de ArcelorMittal, para conocer la situación por la que atraviesa el Horno Alto B, tras el fallido arranque posterior a la parada programada de finales de septiembre.

Según el sindicato, desde la siderúrgica se les ha explicado las causas del fallo en el último intento de arranque, debido a la solidificación de parte del crisol, lo que provoca un menor espacio para la parte líquida que acaba generando la quema de las toberas y la imposibilidad de estabilizar el funcionamiento del horno.

Asimismo, han señalado que se está procediendo a garantizar la debida comunicación entre la piquera de emergencia (escorialín) y la línea de toberas, de cara a mejorar las posibilidades de éxito de la maniobra de introducir la oxilanza a través de la piquera centro, prevista para este próximo miércoles.

Al ser un proceso largo, de ahí que no se confía en estabilizar la producción del horno alto hasta enero o febrero del año que viene, aunque esperan poder obtener arrabio consumible a finales del próximo mes de diciembre. Eso sí, todo ello supeditado a la buena marcha de las maniobras previstas.

Se les ha traslado a la representación sindical, también, que el Horno Alto B arrancará "de una manera u otra", sin llegar a contemplar otros escenarios, como pueda ser la parada y vaciado del horno. Esto último sería un proceso mucho "más largo y costoso, y que casi con total seguridad, requeriría de autorización del Grupo al más alto nivel", han remarcado.

CCOO, por su parte, ha querido saber sobre la situación del Horno Alto A. La empresa ha apuntado que requeriría de una parada programada, si bien es algo que no es posible en estos momentos. De producirse una avería imprevista en el citado horno, se procedería a parar para su reparación.

El sindicato también ha preguntado por la posible afectación de la capacidad productiva y de la vida útil del Horno Alto B, tras los numerosos incidentes e intentos fallidos de arranque.

A este respecto, desde la compañía siderúrgica se les ha trasladado que las continuas maniobras de taladrar el crisol con lanzas, suponen un maltrato de la instalación y han solicitado una puesta a punto del Horno Alto B, previa autorización del Grupo, que requeriría de dos años de preparación previa, estimándose su realización para el 2028.

Además, CCOO ha exigido a ArcelorMittal que priorice la seguridad de las personas que trabajan en los Hornos Altos sobre cualquier otra consideración, "habida cuenta de los numerosos accidentes e incidentes registrados en las últimas semanas, dada la complejidad del proceso de arranque, en un ambiente de trabajo con demasiada sobrecarga mental y física, que acaba llevando al límite al personal", han advertido.

También se ha exigido el refuerzo de la plantilla, ante lo que el sindicato considera un "evidente desgaste" que provoca el alargamiento de la actual situación y que no parece tener una solución a corto plazo.

Por otro lado, la parte social ha sido convocada este próximo miércoles, día 26, a una reunión de la Comisión de Seguimiento del ERTE.

En este sentido, CCOO ha adelantado que espera que en esa reunión de les detalle la afectación que la situación del Horno Alto B pueda tener en la marcha del resto de instalaciones que, según el sindicato, han visto "muy mermada" su actividad por la falta de materia prima.