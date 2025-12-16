Gijón Impulsa refuerza el Fondo de Capital Riesgo Gijón Invierte II

Archivo - Edificio de Gijón Impulsa, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado un nuevo tramo de desembolso por importe de un millón de euros destinado al Fondo de Capital Riesgo Gijón Invierte II, lo que permitirá dotar al instrumento de la liquidez necesaria para continuar con su actividad inversora en startups a lo largo de 2026.

Según una nota de prensa de Gijón Impulsa, con esta nueva aportación, que se prevé formalizar durante este mes de diciembre, el Ayuntamiento habrá completado cuatro millones de euros de los cinco millones que constituyen el capital total del Fondo, de acuerdo con el Reglamento depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La gestión y operativa del Fondo está encomendada a Torsa Capital, SGEIC, S.A., sociedad gestora de entidades de capital riesgo con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Desde el inicio de su actividad, Gijón Invierte II ha financiado un total de 13 empresas locales, todas ellas en fases iniciales de desarrollo, con una inversión acumulada de 2,3 millones de euros.

Asimismo, aproximadamente un 40 por ciento de esta financiación se ha materializado mediante participaciones en el capital social y el 60 por ciento restante a través de préstamos participativos convertibles.

La inversión inducida por el conjunto de empresas participadas se estima en más de cinco millones de euros, con una creación de empleo de 70 puestos de trabajo hasta la fecha.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega Menéndez, ha señalado, por su parte, que este nuevo desembolso refuerza el compromiso firme del Ayuntamiento de Gijón con el crecimiento de las startups locales y con el impulso de iniciativas empresariales de base tecnológica alineadas con los retos económicos y sociales de la ciudad.

"Dotar al Fondo de la liquidez necesaria garantiza la continuidad de la actividad inversora y ofrece certidumbre a los emprendedores que apuestan por desarrollar sus proyectos en Gijón", ha remarcado la edil.

Pumariega ha puesto también en valor el efecto tractor del Fondo sobre la inversión privada, a lo que ha incidido en que "cada euro invertido desde lo público actúa como palanca para movilizar capital adicional, fortalecer la solvencia de las empresas y acelerar su crecimiento, lo que se traduce en más oportunidades laborales y en un tejido productivo más innovador y diversificado".