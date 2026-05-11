Gijón impulsa su seguridad con un Plan Estratégico: más agentes, proximidad y tecnología

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, ha presentado este lunes un Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana 2026/2027 con el que se pretende, entre otras cosas, finalizar el año que viene con 350 agentes de la Policía Local, un refuerzo al servicio de a pie de calle, la modernización tecnológica del servicio y la creación de nuevas figuras, como el agente tutor y el agente mediador.

Bravo, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que actualmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía Local es de 326, de las que hay cubiertas 311 plazas.

Al aumentar hasta las 350, ha destacado que se conseguirá mejorar los turnos, se aumentará la cobertura de barrios y se podrá responder "con mayor rapidez".

Dicho esto, ha incidido en que se espera llegar a completar la RPT actual "en breve", en cuanto el Principado, que es el responsable de convocar el proceso de selección y realizar el curso en la escuela, lo realice.

La edil, sobre este asunto, ha llamado la atención sobre que las "trabas" que han tenido por parte del Gobierno asturiano para completar los agentes han sido "cuantiosas", lo que les ha hecho "complicado" llegar a este número de agentes. A mayores, ha remarcado que han tenido que convocar desde el ayuntamiento directamente plazas de agentes para completar la plantilla.

Y si el primer eje del Plan Estratégico es reforzar la plantilla, el segundo es realizar un refuerzo operativo y de la proximidad ciudadana.

A este respecto, ha apuntado que se comenzará con un refuerzo de la Policía Comunitaria, que ha considerado que es uno de los pilares básicos del citado Plan. Es más, ha asegurado que ya ha entrado en marcha con la reciente incorporación de 22 agentes.

En este caso, la Policía Comunitaria fortalecerá las zonas a pie, las zonas en el centro, y se actuará especialmente en los llamados "puntos calientes", según la edil, que son zonas con mayor incidencia de conflictos. Una tarea que se realizará en coordinación con Policía Nacional.

De cara a 2027, además, se quieren incorporar nuevas figuras "clave" en la Policía Local, como por ejemplo el agente tutor, que es un trabajo enfocado en centros educativos, dirigido a menores y de cara a la prevención de conflictos y mejora de la convivencia escolar.

También tienen previsto incorporar la figura del agente mediador, especializado en resolución pacífica de conflictos, de cara a la convivencia vecinal y mediación comunitaria.

Bravo ha resaltado que el citado Plan también apuesta por una Policía más especializada y más eficiente. Para ello, se pretende crear una unidad especializada en accidentes de tráfico, con capacidad para investigar siniestros, mejorar los informes técnicos y aumentar la prevención vial. Al margen de ello, se va a reforzar la unidad de apoyo aéreo, lo que permitirá mayor vigilancia, apoyo en emergencias y uso estratégico de drones.

Ha señalado, unido a ello, que, actualmente, a nivel interno, ya se ha cometido en los últimos meses una remodelación de la estructura organizativa de la plantilla. Se han creado también jefaturas de unidad y se han modernizado protocolos e inspecciones de guardia.

Asimismo, se ha ampliado el número de agentes en las unidades de atención ciudadana, en tráfico o en vigilancia en la VICOP (violencia de género), por ejemplo.

El tercer eje fundamental del Plan es la modernización tecnológica. La concejala ha explicado que está prevista la incorporación inmediata, en menos de un mes, de una nueva flota de coches, furgones y motocicletas policiales.

A esto ha sumado que ya se están licitando contratos para un nuevo dron, para las cámaras corporales y para dispositivos PDAs que mejoren el trabajo diario de los agentes.

"Estas herramientas permitirán mayor transparencia, mejor coordinación y una actuación policial más eficaz y segura", ha remarcado Bravo.

Por otro lado, ha resaltado, dentro de los logros ya conseguidos, la apertura de la nueva Comisaría local y la adquisición de las cámaras de la zona rural.

Con todo, ha destacado que este Plan Estratégico representa "una apuesta clara por el aumento de efectivos, por reforzar la seguridad de proximidad, por modernizar la estructura policial y para dotar a los agentes de mejores recursos tecnológicos". "El objetivo es construir una ciudad más segura, más cercana y mejor preparada para los retos del futuro", se ha comprometido.