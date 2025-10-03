Gijón.- Inaugurado el nuevo parque comercial Ronda Roces, con una inversión de 20 millones de euros

Supone más de 21.300 metros cuadrados de superficie dedicada a comercio, restauración y aparcamiento

Nhood España ha inaugurado este viernes en Gijón Ronda Roces Parque Comercial, un proyecto de regeneración urbana que transforma el entorno de Roces en un espacio "comercial, social y medioambientalmente responsable".

Según una nota de prensa de los responsables del equipamiento comercial, la inversión ronda los 20 millones de euros y cuenta con 21.300 metros cuadrados de espacios destinados a aparcamiento, comercio y restauración, lo que amplía "significativamente" la oferta existente del complejo Ronda Roces.

Su apertura, además, ha supuesto la creación de casi 100 nuevos empleos directos, gracias a la llegada de marcas como Action y los pequeños locales de la galería comercial, que se suman a las ya existentes.

Se ha destacado, entre otras cosas, que la sostenibilidad y la accesibilidad han sido "pilares fundamentales" del diseño. Entre las medidas implementadas destacan un nuevo carril bici, que conecta la vía verde Roces-Gijón con la ciudad, y una parada de autobús accesible con señalética adaptada.

También se ha hecho un itinerario peatonal accesible que recorre todo el parque, se ha llevado a cabo la naturalización de espacios con zonas verdes, paseo de sombra, áreas de descanso, pavimento filtrante y zonas ajardinadas y se ha instalado energía fotovoltaica para abastecer las zonas comunes.

Por otra parte, el parque comercial también apuesta por la participación ciudadana y la inclusión social. De ahí que se ha incorporado un graffiti bajo el lema 'New Living Mood', que forma parte del tour de murales de Gijón del artista Javier Haering Portoles, representando la vida local y la biodiversidad.

Además, se han instalado hoteles de insectos en colaboración con la Fundación Aspasim, que trabaja por la inserción de personas con discapacidad intelectual grave.

"Este parque comercial representa mucho más que una infraestructura: es una apuesta por la creación de valor para la ciudad y sus habitantes", ha asegurado Andrés García, Head of Development & Promotion de Nhood España.

"Hoy damos un paso más hacia un modelo de desarrollo que pone en el centro a las personas, al entorno y a la sostenibilidad", ha añadido.

Al margen de la inauguración de este día, en la que han estado presentes diversas autoridades, se ha organizado un programa de actividades abierto a la ciudadanía para este próximo sábado, día 4, que incluye, entre otras, hinchables y puesto de pintacaras; Sesión vermut con concierto, entrega de mini- brioches, sesión DJ, espectáculo de magia a cargo de Jon Ander, puestos de palomitas, algodón de azúcar y helados, representación teatral y Holi Party con DJ y animación a cargo del grupo teatral Los Pintores.