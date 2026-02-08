Gijón invirtió casi 75.000 euros en 2025 en la conservación de 133 árboles singulares

Archivo - El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles (PP), en rueda de prensa en el Ayuntamiento gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón ejecutó a lo largo de 2025 una nueva fase del plan municipal de restauración y conservación del arbolado singular, que permitió actuar sobre 133 ejemplares de especial valor ambiental, histórico y paisajístico, repartidos por distintas zonas verdes del concejo, con una inversión municipal de 74.943,41 euros (IVA incluido).

El concejal Rodrigo Pintueles ha subrayado este domingo que se trata de una actuación del Servicio de Parques y Jardines destinada a "cuidar nuestros árboles singulares, aquellos que por su antigüedad, belleza, majestuosidad o rareza son monumentos naturales merecedores de protección, son historia viva de nuestra ciudad que forma parte de la memoria colectiva y que requiere una atención especializada".

Los trabajos realizados incluyeron intervenciones sobre 127 ejemplares, centradas principalmente en podas selectivas para eliminar ramas secas, mejorar la estabilidad de las copas y acompañar los procesos naturales de envejecimiento del arbolado. Además, se llevaron a cabo intervenciones específicas en otros seis árboles singulares, algunos catalogados como Monumento Natural, con medidas adaptadas a las necesidades de cada caso.

Pintueles ha destacado que "se trata de aplicar tratamientos muy especializados y precisos que permitan alargar la vida de estos ejemplares, reducir riesgos de caídas o colapsos y mejorar la calidad de nuestro patrimonio verde". Entre las actuaciones ejecutadas se incluyeron mejoras del suelo en la base de los árboles, retirada de pavimentos que dificultaban la oxigenación de las raíces, colocación de protecciones perimetrales y la instalación de anclajes dinámicos, sistemas flexibles que refuerzan la estabilidad de los ejemplares sin limitar su desarrollo natural.

Los trabajos fueron realizados por personal especializado en arboricultura, siguiendo estándares técnicos de máximo respeto al árbol. Según el concejal, "estas intervenciones ya ejecutadas han permitido incrementar el valor de este patrimonio natural entre un 110% y un 125%, además de mejorar notablemente la seguridad en sus entornos y refirman el compromiso del Ayuntamiento con una gestión responsable, sostenible y a largo plazo de nuestro patrimonio natural".

El proyecto tuvo un plazo de ejecución de tres meses e incluyó la elaboración de una ficha individualizada de cada árbol intervenido, que servirá como base para su mantenimiento futuro y para un seguimiento técnico continuado.