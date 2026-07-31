Gijón: Irregularidades en Divertia llevan a IU y Podemos a exigir una comisión de investigación

Archivo - Los portavoces de IU y de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han anunciado este viernes que solicitarán en el próximo Pleno abrir una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en contratos de Divertia.

Así lo han indicado tras la convocatoria de un Consejo de Administración de la sociedad municipal, a celebrar el próximo 5 de agosto, según una nota de prensa de ambas formaciones.

Con relación a la propuesta incluida en el Orden del Día de "ratificación de las actuaciones realizadas hasta el momento" para las contrataciones de los conciertos de Omar Montes, Ana Torroja, Amaia y Echo and the Bunnymen, Podemos e IU solicitarán a la secretaría municipal un informe sobre la legalidad de este procedimiento.

Suárez, a este respecto, ha llamado la atención sobre que "nos dijeron que el cese de Oliver Suárez se debía exclusivamente a las irregularidades en dos contratos, pero ahora, al día siguiente de que IU y Podemos denunciáramos que el mismo patrón se podría haber reproducido hasta en 15 actuaciones, nos encontramos con lo que parece un intento chapucero de remendar 'a posteriori' otras cuatro contrataciones fraudulentas, que nos suscita muchas dudas".

Además, la portavoz de Podemos ha puesto el foco en que "en los expedientes no dejan de brotar elementos extraños, como la aparición de empresas intermediarias sin actividad conocida ni vinculación aparente al ámbito de la música".

Por ello, ha vuelto a reclamar al gobierno municipal "que cumpla con sus obligaciones de transparencia y nos haga llegar de inmediato los 15 expedientes que solicitamos, que los que necesitaban para convocar el consejo los tuvieron listos enseguida".

En este sentido, el portavoz de IU ha aseverado que "las responsabilidades políticas no terminan con el cese del gerente de Divertia, igual que no lo hacían con el cese del presidente".

Suárez Llana ha recalcado que "la alcaldesa y su Gobierno no solo eligieron esta gestión para Divertia, sino que la ratificaron cuando ya se acumulaban todas las dudas políticas y éticas sobre Oliver Suárez".

"Antepusieron sus cálculos políticos a la buena gestión, la transparencia y la calidad democrática", ha recriminado el portavoz de IU, quien ha señalado que está por ver el alcance de las consecuencias que ello tendrá para la ciudad.