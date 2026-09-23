Gijón: IU presenta enmiendas para implantar el IBI diferenciado y recuperar la dualidad de zona urbana y rural

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, presentará un total de siete enmiendas, cinco de ellas referidas al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), contra la congelación generalizada propuesta por el Gobierno local en su proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027.

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha criticado la política fiscal "cortoplacista" de Foro y PP que, según él, compromete la inversión social y productiva, además de poner en riesgo los servicios públicos.

Al tiempo, ha afirmado que el Ejecutivo municipal fía los ingresos del Ayuntamiento a la coyuntura económica. Ha matizado, eso sí, que el único que ha crecido en recaudación es el Impuesto de Construcciones, si bien ha insistido en que es por la propia coyuntura económica.

Con todo, ha tildado de "fiasco" la política fiscal del Gobierno local, que ha tenido que recurrir al "vaciado" de las huchas de las empresas municipales, "descapatizándolas a corto y medio plazo", según él.

De ahí, que presente enmiendas, en primer lugar, al IBI, para que se cree uno diferenciado y se aplique un tipo impositivo de un 1 por ciento para valores catastrales de más de un millón de euros que no tengan uso residencial.

También quiere recuperar la diferenciación del IBI en zona rural y urbana, dado que el coste de los servicios es mayor en el primer caso, dada la dispersión de la población. En este caso, propone mantener el tipo del 0,46 en bienes en zona urbana y un 0,47 para los de naturaleza rústica.

Para Suárez Llana, el IBI debe obedecer a "criterios de eficiencia y de justicia social". De ahí la diferenciación entre rural y urbano, pero también para que no pague lo mismo, por ejemplo, un vecino de Pumarín que El Corte Inglés o que alguien que especula con la vivienda.

Sobre esto último, IU quiere que el Gobierno local agote todas las posibilidades que permite la Ley de Vivienda y que grave las que están vacías con recargos, pero también que se apliquen estímulos para que estas salgan al mercado de alquiler.

Otra de las enmiendas, referidas a precios públicos, busca un mayor equilibrio entre el coste y los ingresos del Concurso Hípico, donde cree que hay "un gran agujero", ya que se gasta más de medio millón de euros. Por ello, desde IU se propone una escalada en precios públicos, de manera mas acusada en los alquileres de palcos.

Por otro lado, en cuanto a la EMA, IU cree que, al menos, la tasa debe acercarse a cubrir lo que cuesta prestar este servicio. Unido a ello, ha recordado que la EMA ya advirtió de la necesidad de moderar el consumo de agua, a lo que ha criticado que esta empresa municipal mantenga desde los últimos años una política tarifaria de congelación.

Suárez Llana, en este caso, ha apostado por que suba conforme al IPC, con una subida escalonada, es decir, más comedida cuando se trate de consumo doméstico y mayor cuando se trate de usos industriales y de obras.

Ha agregado que, respecto a Emulsa, es cierto que los ingresos por tarifa son muy próximos al coste del servicio, en torno 24 millones de euros frente a ingresos de más de 23 millones, aunque ha opinado que "habría margen" para actualizar tarifas.

A esto ha sumado Suárez Llana el que se aplique la tasa turística en Gijón, una vez que esté aprobada la Ley en la Junta General del Principado de Asturias.

Por otro lado, ha acusado al Gobierno local de "coartar" el debate fiscal a la hora de presentar una propuesta, que no un proyecto según su criterio, ya que solo se permite el debate sobre lo que modifica el Ejecutivo.