Gijón.- Luis Meana (merendero El Cruce), Premio a la Trayectoria Profesional que otorga Visita Gijón

Luis Meana, gerente y propietario del restaurante - merendero El Cruce, galardonado con el Premio a la Trayectoria Profesional que otorga Visita Gijón. - VSITA GIJÓN

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la III edición de los Premios Trayectoria Visita Gijón/Xixón Profesional ha reconocido la dedicación al sector turístico de Luis Meana, del restaurante El Cruce, del Mercado Artesano y Ecológico, del CIFP de Hostelería y Turismo y de Francisco Muñoz Reinoso.

Cada uno de ellos ha sido seleccionado por la Mesa de Turismo de Gijón en una de sus cuatro modalidades: Trayectoria Profesional, Trayectoria Comprometida, Trayectoria Innovadora y Trayectoria Académica.

La vicealcaldesa gijonesa y concejal de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que "detrás de cada buena cifra del turismo hay personas y proyectos que suman cada día".

Para ella, estos galardones agradecen ese esfuerzo y lo convierten en ejemplo para todo el sector, "poniendo nombre y rostro al turismo que hace destino: profesionales y entidades que elevan la calidad de Gijón y demuestran que competitividad y sostenibilidad pueden ir de la mano", ha remarcado.

"Reconocer sus trayectorias es un acto de justicia y, a la vez, una apuesta por el modelo de turismo que queremos: más excelente, más innovador y más responsable", ha añadido.

PREMIO TRAYECTORIA PROFESIONAL

En el caso de Luis Meana, gerente y propietario del restaurante - merendero El Cruce, se resalta de él que lleva más de 35 años liderando un negocio "emblemático" de la zona rural, que pasó de ser un tradicional merendero con bar - tienda en sus inicios a un espacio de restauración actualizado, digitalizado, comprometido con la sostenibilidad y con una gestión profesionalizada.

"Destaca su capacidad para mantener un amplio equipo de trabajo, estable, comprometido y motivado", ha señalado el jurado. También han puesto en valor que es un gerente con habilidades de gestión y tiene un perfecto dominio de cocina y sala. "Su versatilidad aporta, por tanto, una visión global y un valor añadido en cada área de actividad de la empresa", han agregado.

A esto han sumado que está comprometido con la industria turística local y participa en programas desde 2004. Su restaurante está distinguido en SICTED - Compromiso de Calidad Turística.

"Está implicado en la gobernanza del destino turístico y aporta ideas e iniciativas para la mejora de la hostelería local y la estrategia y competitividad del destino turístico", han señalado, al tiempo que han indicado que participa en los grupos focales para el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo 2025-2035 y en otros proyectos realizados desde Visita Gijón.

PREMIO TRAYECTORIA COMPROMETIDA

El Mercado Artesano y Ecológico, por su parte, Premio Trayectoria Comprometida, consiguió la certificación del programa Biosphere Sustainable en 2021 y amplió su participación más tarde en el programa SICTED - Compromiso de Calidad Turística.

El jurado ha valorado que fomenta el consumo responsable, el reciclaje de materiales, la economía circular y el cuidado del medio ambiente. Además, mantiene una colaboración activa con gran número de entidades sociales para fomentar la concienciación ciudadana sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Apuesta por la mejora de la capacitación de sus recursos humanos, al aprovechar las acciones formativas y de conocimiento puestas en marcha por Visita Gijón/Xixón Profesional, como las visitas a recursos turísticos, la formación en idiomas u otras jornadas informativas", han apuntado.

Especialmente se ha destacado que se ha involucrado en las jornadas para el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo del destino 25-35 y asiste con frecuencia a presentaciones sectoriales, como el 'Diagnóstico de Economía Circular del Sector Turístico de Gijón" o la "Estrategia de Promoción Turística de Gijón/Xixón 24-25', que promueven la colaboración publico privada.

Además, coordina la participación de diferentes artesanos y artesanas que encuentran en el mercado un escaparate para su actividad.

"Mensualmente, su implicación social va dirigida a una causa y su mercado se centra en un tema, con lo que trata de dar visibilidad y poner en valor diferentes acciones sostenibles", han señalado.

PREMIO TRAYECTORIA INNOVADORA

El jurado, por otro lado, ha otorgado el Premio Trayectoria Innovadora al CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón, un centro distinguido en SICTED- Compromiso de Calidad Turística y en Biosphere Sustainable y que trabaja actualmente en el programa de accesibilidad.

De él se ha señalado que desarrolla servicios para fomentar el aprendizaje en un entorno real y conectar con la sociedad local, a través del aula restaurante, el aula tienda de pastelería, el candy bar & cofee shop, catas o showcookings.

"Fomenta la innovación en actividades educativas, como en el caso del nuevo título de Especialista en Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias, Exposiciones y Eventos o de la incorporación del módulo 'La sidra y su servicio' en el Grado Medio del Ciclo de Servicios de Hostelería con el objetivo de transmitir los valores de la cultura y la gastronomía local al alumnado", ha resaltado el jurado.

También ha incidido en que el profesorado del centro se implica en las acciones formativas de Visita Gijón/Xixón Profesional ofertadas en sus instalaciones.

Además, impulsa la participación del alumnado en encuentros pioneros, como en la competición nacional Spainskills 2026 o en los concursos de ámbito nacional e internacional de cocina, sumillería y corte de jamón, para fomentar el intercambio de conocimientos y la innovación en los diferentes sectores.

El galardón, al tiempo, valora la formación de competencias personales y sociales, a través de las comisiones de igualdad, medioambiente, responsabilidad social y circularidad.

Se ha puesto en valor, asimismo, que organiza y colabora en eventos para profesionales del sector (Campeonato Regional de Coctelería 2025, Campeonato de Pinchos de Gijón 2025), mediante el diseño de actividades creativas y la renovación de instalaciones para adecuarlas a las necesidades formativas.

PREMIO TRAYECTORIA ACADÉMICA

En el caso de la categoría orientada a estudiantes del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de Oviedo, el premio Trayectoria Académica se ha otorgado a Francisco Muñoz Reinoso, por el Trabajo Fin de Máster 'La oferta de enoturismo de las bodegas con denominación de origen protegido en Cangas del Narcea y propuestas de mejoras'.

Con él Muñoz Reinosa busca explorar el estado actual del enoturismo en las bodegas de Cangas del Narcea que cuentan con la denominación de origen protegida analizando las actividades que ofrecen, su impacto en la región y las percepciones tanto de los turistas como de los actores locales.

Los Premios Trayectoria Visita Gijón/Xixón Profesional se entregarán coincidiendo con el Día del Turismo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) 2026.