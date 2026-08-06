Gijón: Moriyón acusa a Zapico de retrasar el acceso a vivienda asequible por dos años

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Ayuntamiento gijonés, junto al concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha recriminado este jueves al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, que haya hecho perder dos años a los gijoneses a la hora de optar a una vivienda a precio asequible.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, horas después de que el consejero anunciara un acuerdo con la patronal de la construcción para la actualización del precio del módulo de la vivienda protegida en un 3,7 por ciento, que se complementa con ayudas del Plan Estatal de Vivienda, gracias a lo cual se prevé la construcción de 400 viviendas, con un precio en torno a 150.000 euros.

Una propuesta que viene a dar la razón, según la regidora, a lo que el Ayuntamiento gijonés venía diciendo desde hace tiempo, con relación a que sin ayudas y sin la actualización del módulo, no era una operación viable ni atractiva para los constructores.

Ha arremetido, por ello, contra el consejero, por haber, según ella, despreciado y calificado de usurero al Ayuntamiento. "Se ha rendido por fin a la evidencia", ha recalcado.

"Zapico le ha robado a Gijón dos años en los que construir vivienda pública", ha insistido la regidora gijonesa, quien ha recalcado que si no fuera por el "sectarismo" del consejero, la primera fase del Plan Llave, por la que el Ayuntamiento preveía la construcción de 120 viviendas para venta asequible en seis parcelas, estaría ya adjudicado y 120 familias más cerca de una vivienda asequible.

Dicho esto, ha remarcado que ahora es "definitivamente urgente" construir vivienda pública. Por este motivo, el Ayuntamiento va a agilizar "al máximo" los plazos para volver a sacar a licitación la primera fase del Plan Llave, además de recortar "al máximo" los plazos "perdidos" por el consejero.

Sobre la negativa del Principado a actualizar el modulo y que provoco que esa primera fase del Plan Llave quedara desierto, ha llamado la atención sobre que las administraciones deben anteponer las soluciones a la ideología. Ha recalcado que, a este respecto, que hoy se puede comprobar lo que supone hacer lo contrario: perder dos años en acceder a una vivienda pública asequible.

Es por ello, que en respuesta a unas declaraciones de este día de Zapico, Moriyón le ha replicado que Foro "se queja porque los ciudadanos perdieron dos años".

Dicho esto, ha insistido en que hoy el consejero, "implícitamente", ha venido a reconocer, según ella, que el mercado no respondía porque el precio marcado por la administración no se ajustaba a la realidad.

Ha incidido en que siempre se les achacó desde IU unas cosas "extrañísimas", a lo que citado los lobistas y los capitalistas, para después recalcar que el único objetivo fue que fueran viables las promociones de vivienda pública. Ha reiterado, sobre ello, que la Consejería sabía que si no se completaban con ayudas, no se podía hacer la obra.

"Ahora lo importante es que no se pierda ni un día más, porque nosotros estamos preparados ya", ha dejado claro la alcaldesa, con respecto a la licitación de las fases 1 y 2 del Plan Llave.

Sobre esto último, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha celebrado que el consejero cambiara de opinión y que vaya a exprimir una de las vías del Plan Estatal de Vivienda, que contribuirá a que la vivienda no se encarezca al ciudadano.

Ha apuntado, asimismo, que el Ayuntamiento siempre apostó por la colaboración público-privada, por lo que se ha alegrado del cambio de postura del Principado.

Por ello lanzaron el Plan Llave, del que ha apuntado que están "perfectamente preparados" para, en cualquier momento, poder publicar la primera fase de 120 viviendas en venta asequible, una vez que se han adaptado una serie de cuestiones para que sea más fácil. Ha explicado, en este caso, que las empresas pequeñas, por ejemplo, tienen más fácil el poder presentarse a lotes de las parcelas más pequeñas.

Por ello, ha mostrado su deseo a que se concrete rápido este acuerdo con la patronal y que Zapico lo haga efectivo. Según el edil, en un plazo de dos o tres meses podrían estar adjudicados los lotes de parcelas de esta primera fase.

Respecto a la fase 2 del Plan Llave, donde el suelo es a concesión por 75 años para viviendas en alquiler asequible, ha reconocido que les ha llevado algo más de tiempo su tramitación, pero esperan tenerlo listo a la vuelta del verano. En este caso, serían 180 viviendas en Nuevo Gijón.

Martínez Salvador, en respuesta a Zapico, ha apelado al sentido real de colaboración entre administraciones, "lo otro es un chantaje", ha advertido.

Ha señalado, al tiempo que el Plan Estatal contempla ayudas, pero Zapico y su equipo dieron la espalda a esa realidad. "Al fin hoy ha abierto los ojos", ha recalcado, antes de pedir al consejero rapidez y que se hagan más viviendas, al considerar que 400 son pocas.