Gijón no descarta acciones legales contra Asturias por zonas tensionadas de alquiler

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GIJÓN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Gijón ha anunciado este lunes que no descarta estudiar acciones legales si el Gobierno asturiano continúa actuando "de manera unilateral y sin el más mínimo respeto institucional hacia Gijón", al declarar zonas tensionadas en la ciudad sin haber hablado antes con el Gobierno local.

Desde Vivienda, se ha criticado el anuncio del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, sobre la aplicación inmediata de controles al alquiler en Cimadevilla y La Arena, los dos barrios gijoneses declarados tensionados.

Un anuncio frente al que el Ayuntamiento de Gijón ha mostrado su "sorpresa y malestar por la falta de lealtad institucional y de diálogo del Principado", han remarcado a través de unas declaraciones remitidas por la Concejalía.

"Resulta incomprensible que el señor Zapico anuncie una medida de enorme impacto para Gijón sin haber mantenido ni una sola reunión de trabajo con el Ayuntamiento ni concretar qué actuaciones reales piensa impulsar en estos barrios", han recriminado al consejero desde la Concejalía, la cual ha recordado que la propia Ley de Vivienda establece mecanismos de cooperación entre administraciones.

Al tiempo, han advertido de que el Principado corre el riesgo de convertir esta declaración de zonas tensionadas en una medida "puramente ideológica y propagandística", limitada al control de precios y sin soluciones reales para aumentar la oferta de vivienda, según responsables municipales.