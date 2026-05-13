Gijón: Las obras del centro de Fundación Metal como centro municipal de Nuevo Roces no se harán hasta 2027

Archivo - Edificio de Fundación Metal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, en respuesta a Podemos, ha reconocido que el proyecto para convertir la antigua sede de Fundación Metal en centro de proximidad del barrio de Nuevo Roces va con "cierto retraso".

Sobre ello, ha apuntado que el acta de reversión del inmueble al Ayuntamiento no se produjo hasta el pasado 24 abril, si bien los técnicos hasta hace unos 15 días no pudieron entrar en el mismo.

Ha sumado a ello la falta de información, por lo que se están haciendo mediciones sobre el terreno para tener unos planos, como también se ha inventariado muebles y enseres.

Desde el Ayuntamiento se está mirando, asimismo, los espacios más idóneos para el futuro centro de proximidad y ha avanzado que la intención es reunirse el próximo junio con los vecinos para definir las necesidades y el plan de usos.

El edil ha remarcado, eso sí, que no está en riesgo la partida de 400.000 euros consignada en el presupuesto para esta obra, de la que prevé que se ejecute en 2027.

HÉROES DEL SIMANCAS

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha ratificado a Vox que el monumento Héroes del Simancas está protegido por el catálogo urbanístico, por lo que no se puede obligar a su retirada desde el Principado sin que se descatalogue su protección.

Martínez Salvador, ante la pregunta de Vox acerca de la "exclusión" del edil de Tráfico, Pelayo Barcia, del proyecto de soterramiento del Muro, se ha limitado a indicar que "esto es un Pleno municipal y no Sálvame, pues no vamos a participar de su juego".

ESTADIO DE EL MOLINÓN

Otra pregunta de Vox ha tenido que ver con la necesidad, según su portavoz, Sara Álvarez Rouco, de una reforma integral del estadio de El Molinón.

Villoria, en este caso, ha recordado que ya están abordando distintas obras de refuerzo estructural. Entre otras cuestiones, se van a sustituir las cuatro cubiertas del estadio, comenzando por la grada Oeste y se contempla el recrecido de una para igualarla en altura a la grada sur.

El edil ha explicado que hasta que se acometa su renovación dentro del plan integral de cubiertas, los problemas de mantenimiento existentes deberán ser subsanados por los cesionarios, en este caso el Real Sporting de Gijón.

"Estamos hablando por tanto de una actuación integral que permitirá renovar el equipamiento, actualizar su estructura y mejorar tanto las cubiertas como los accesos, como las condiciones de uso e imagen del estadio", ha destacado.

GIJÓN CONFÍA ALQUILANDO

En respuesta a Podemos, por otro lado, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha señalado que se está trabajando en hacer pequeños ajustes al programa Gijón Confía Alquilando, del que se va a dar charlas para darlo más a conocer.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, se ha mostrado contraria a este programa, al considerar que no era "ni ambicioso ni valiente". Entre otras cosas, ha remarcado que su grupo apostaba por la gestión directa por Emvisa y no por inmobiliarias.

Pendás, al margen de este programa, ha indicado que están trabajando también en un nuevo programa de colaboración con las ONGs que forman parte de la Red de Inclusión Activa para fomentar el acceso a vivienda a personas en situación de 'sinhogarismo', así como ejecutando las obras de rehabilitación de las viviendas de Cimadevilla.

También están detallando los procesos administrativos para iniciar la construcción de vivienda pública en La Calzada y están valorando una nueva actualización del programa de ayudas del alquiler.

También en respuesta a Podemos, sobre la sentencia que anuló el Plan de Normalización Llingüística, la edil de Cultura, Montserrat López Moro, ha avanzado que acaban de recibir la resolución de archivo de la acusación de Vox, con lo que se pone fin ya a ese proceso. "Aquí no estamos hablando de falta de compromiso con la lengua asturiana, estamos hablando de la seguridad jurídica", ha remarcado.

Ante ello, Podemos ha pedido convocar el Consejo Asesor de la Llingua para informar de estos pasos y también de lo que va a hacer el Ayuntamiento a partir de ahora.

En contestación a las quejas de la formación morada por las cosas que se quedaron sin hacer, López Moro ha defendido que no hubo parálisis, sino responsabilidad institucional. Según esta, se siguieron desarrollando actividades culturales, educativas y de promoción del asturiano "con absoluta normalidad".

PALACIO DEL MARQUÉS

En el apartado de ruegos, IU ha planteado la adquisición por el Ayuntamiento del Palacio del Marqués, conocido como Quinta la Torre y ubicado en Santa Bárbara.

Si bien en 2011 se valoró su cesión al Ayuntamiento, vinculado a desarrollos urbanísticos en diferentes zonas de la ciudad, no se materializó. La idea era convertir el jardín en un gran parque público y ubicar en la casa palaciega algún equipamiento.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha advertido de que su estado actual es "de absoluto abandono" y ha alertado de la ausencia de planes conocidos ponen en peligro, a su juicio, su conservación.

Ha incidido, asimismo, en que se encuentra situado en un ámbito de crecimiento de la ciudad, cuyo futuro desarrollo permitirá completar la trama urbana hacia el suroeste y que necesitará equipamientos públicos y zonas verdes.

Por parte del Gobierno local, Martínez Salvador ha recalcado que, de acuerdo al Plan General de Ordenación (PGO), se fija para ese ámbito un dotacional público de 8.500 metros cuadrados de suelo y 22.377 metros cuadrados para zonas verdes y espacios libres. La finca en cuestión, asimismo, tiene unos 10.240 metros cuadrados, por lo que podría incorporarse a las cesiones obligatorias del Plan Especial.

Con todo, ha sostenido que no es posible ahora mismo, ya que aún no se está tramitando el Plan Especial, lo que no quita para que se tenga que exigir a la propiedad la adopción de medidas necesarias para la conservación de la edificación, a fin de evitar su destrucción o desaparición.

Martínez Salvador, no obstante, ha coincidido en que sería interesante que en el desarrollo de ese Plan Especial se incluyera esta finca como cesión, pasara a ser patrimonio municipal y se pudiera rehabilitar para dar uso a la comunidad.

FUENTES PÚBLICAS

El Gobierno local sí que ha aceptado un segundo ruego de IU para la instalación de fuentes públicas en los patios de los centros educativos.

Villoria, eso sí, ha remarcado que siendo la instalación de fuentes una inversión y no una labor de mantenimiento, lo que harán será dar traslado de la petición a la Consejería de Educación y ofrecer la colaboración municipal para poder acometer conjuntamente estas actuaciones en aquellos centros en los que técnicamente y económicamente sea viable.

También ha remarcado que será necesario consensuar estas intervenciones con las direcciones de los propios centros educativos, ya que les consta que algunas de las 14 fuentes ya instaladas han terminado siendo inutilizadas debido a los problemas derivados de usos "indebidos" por parte del alumnado.

ENTORNOS DEMOSTRADORES

En el Pleno se ha aprobado, inicialmente, la Ordenanza de entornos demostradores para proyectos de innovación, por la que se regula la gestión y condiciones de uso de entornos demostradores.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que esta normativa representa un marco claro, seguro y participativo que va a permitir que las ideas se conviertan en realidades. Contribuirá, además, a que Gijón sea un referente de innovación.

La concejala socialista Marina Pineda, por su parte, ha resaltado que supone un paso importante hacia la institucionalización de la innovación pública local.