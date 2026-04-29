Gijón: La oposición carga contra el soterramiento del Muro de San Lorenzo

Infografía de la propuesta de soterramiento del Muro de San Lorenzo, en Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Vox, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón han arremetido este miércoles contra el proyecto de soterramiento del Muro de San Lorenzo anunciado en este día por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, que incluye dejar la superficie como espacio peatonal, un carril por cada sentido en un nivel inferior y dos o tres plantas de parking con capacidad para hasta 1.461 plazas.

Sobre el citado proyecto, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, en declaraciones a Europa Press, ha considerado que es una obra "implanteable, cuyo estudio usa la Alcaldía para justificar sus promesas electorales y nada más".

Rouco ha llamado la atención sobre que el estudio habla solo de viabilidad técnica". "Volvemos a la política de titulares e inconcreciones", ha afeado al Gobierno local.

"Sin proyecto ni nada parecido y sin dinero, porque nada hay definido sobre los términos de la obra, todo se reduce a jugar con las ilusiones de los gijoneses", ha recriminado la portavoz de Vox.

INVERSIÓN "INJUSTIFICADA"

"Con dinero hoy en día se puede hacer todo", ha remarcado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, por su parte. "El Muro no tiene ningún problema de tráfico que justifique esta inversión", ha recalcado.

A este respecto, se ha preguntado sobre si Gijón realmente necesita destinar como mínimo 35 millones de euros a la construcción de una ronda Norte para que los vecinos de Somió y los turistas lleguen rápido al centro de la ciudad, cuando esa es la cantidad de inversión del Ayuntamiento para todo un año.

Ha indicado, por otro lado, que de los cuatro carriles actuales sobran tres, como quedó demostrado, según él, el mandato pasado, con referencia al 'cascayu'.

Suárez Llana ha asegurado que para peatonalizar el Muro no hace falta hacer ningún túnel, ni mucho menos un aparcamiento, que lo que va a hacer es atraer más tráfico.

"No se trata de soterrar el tráfico, sino que se trata de reducirlo", ha defendido el portavoz de IU, quien ha opinado que esta propuesta va a aumentar y generar problemas de saturación y de contaminación en la calle de Munuza y todo su entorno, así como en el barrio de La Arena.

"Gijón se parece cada vez más a Madrid y la alcaldesa Moriyón a la presidenta Ayuso", se ha quejado. "Toros, universidad privada, Quirón, bloqueo de la vivienda pública y ahora un soterramiento que no resuelve ningún problema, pero sirve para que haga negocio una empresa concesionaria, tipo las de Florentino Pérez", ha agregado Suárez Llana.

PROYECTOS FARAÓNICOS

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, en su caso, ha considerado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que el Gobierno local juega "a la patada hacia delante", de forma que lo que fue una promesa para las elecciones de 2023 se convertirá en una promesa para las elecciones de 2027.

Al tiempo, se ha preguntado cómo va el Ayuntamiento a hipotecar la ciudad así para meter más coches a toda costa por la playa y para aparcarlos al lado del mar.

"Que sea viable técnicamente no significa que sea oportuno", ha advertido Suárez, quien ha considerado que "no es un proyecto razonable para las arcas públicas, para la movilidad ni para la salud de la ciudadanía", ha remarcado.

Asimismo, ha opinado que el diseño presentado no parece muy práctico y el formato de concesión tiene una rentabilidad "dudosa" para las cifras que se están manejando. A este respecto, ha avanzad que ya han solicitado los informes económicos al respecto.

A mayores, ha remarcado que el problema fundamental es el modelo de movilidad que se propugna. "Soterramientos como el que está planteando este Gobierno son obras faraónicas que ya no se hacen, son ideas propias del siglo pasado", ha considerado.

Suárez ha apostado, en lugar del soterramiento, por potenciar una movilidad más limpia y segura y hacer un uso "más razonable" de los recursos públicos.

"Promover más circulación en vehículo privado por pleno centro no es el camino en ningún sitio, y menos en una de las ciudades más contaminadas de Europa", ha alertado la portavoz de Podemos. "No es sostenible aunque en un tramo lo metas bajo tierra", ha recalcado.

Además, ha querido saber cuál será la solución de tráfico si calles como Munuza ya están "colapsadas". "Hay que gobernar con más seriedad, porque venderle a la gente soluciones grandilocuentes que sabes que no son razonables es una forma muy cutre de hacer política", ha recriminado al Ejecutivo municipal.