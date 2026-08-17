Gijón: Pañeda culpa a Educación por retrasos en el comedor del colegio Nuevo Roces

Archivo - Rueda de prensa del concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha replicado este lunes al PSOE que el Gobierno local cumplirá con su compromiso de que el nuevo colegio de Nuevo Roces, 'Xosefa Xovellanos', cuente con servicio de comedor escolar.

"Está bueno el PSOE para hablar de planificación cuando, en lugar de colaborar para resolver los problemas de Gijón, se dedica a poner obstáculos y a ocultar la realidad", ha respondido, en declaraciones a Europa Press, con respecto a las críticas de los socialistas por no poder iniciarse el curso escolar con este servicio.

Ya recalcado, unido a ello, que lo que el PSOE de Gijón "omite deliberadamente" es que la Consejería de Educación, dependiente del PSOE, "no equipó el 'office' del colegio, se negó a firmar el convenio y la adenda necesarios para dotar de equipamiento la cocina, tal y como sí hizo con el resto de colegios de Gijón, alegando unilateralmente que dicho convenio no estaba en vigor".

Según el edil, "tampoco permitió que el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio de comedores escolares visitaran las instalaciones el pasado 8 de julio, para comprobar qué electrodomésticos y equipamiento eran necesarios, escudándose en supuestos motivos de seguridad".

Sobre esto último, ha aclarado que solo 22 días después de esa solicitud, y gracias a la intermediación de la nueva directora del centro, según Pañeda, fue posible acceder a las instalaciones. "Veintidós días perdidos por la descoordinación de la propia Consejería", ha llamado la atención.

A mayores, ha remarcado que, una vez dentro del colegio, se comprobó que los planos facilitados no eran suficientes para preparar el equipamiento, "ya que fue necesario verificar sobre el terreno aspectos esenciales como la insuficiencia de puntos de suministro eléctrico o la inexistencia de un desagüe industrial para el lavavajillas", se ha quejado.

También ha precisado que hubo otra circunstancia ajena al Ayuntamiento, ya que no fue posible tramitar antes la solicitud del comedor porque la directora del centro aún no disponía del nombramiento oficial.

Pañeda ha indicado que, pese a ello, intentó ponerse en contacto con ella a través de su anterior colegio para adelantar todos los trámites posibles, conocedor de que los días seguían pasando sin que el equipo directivo estuviera formalmente constituido.

No obstante, ha destacado que, pese a todas las dificultades y a la "falta de colaboración" de la Consejería, el departamento de Educación del Ayuntamiento ya está elaborando el presupuesto necesario para equipar el comedor y acelerar al máximo su puesta en funcionamiento.

Ha afeado al PSOE, por otro lado, que "oculta" que el servicio de atención temprana sí estará garantizado desde el inicio del curso, cumpliendo así otro de los compromisos adquiridos con las familias por el Ayuntamiento.

"Por eso sorprende que quienes sostienen al Gobierno del Principado prefieran cargar contra el Ayuntamiento antes que exigir responsabilidades a la Consejería de Educación, que es la que ha retrasado y dificultado el proceso desde el primer momento", ha llamado la atención.

Pañeda, por todo ello, ha animado a los ediles del PSOE de Gijón que, si quieren que los alumnos del colegio Xosefa de Jovellanos tengan comedor cuanto antes, empiecen por dirigirse "a sus compañeros" de la Consejería de Educación.

"En lugar de defender los intereses de Gijón, una vez más optan por alinearse con el Principado y ocultar los obstáculos que éste ha puesto para que el servicio pudiera estar operativo desde el primer día", les ha recriminado el edil.