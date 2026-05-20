Gijón, pionera con la primera Plataforma Municipal de Pensionistas y Jubilados

Presentación de la Plataforma Municipal de las Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha participado este miércoles en la presentación de la primera Plataforma Municipal de las Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de la ciudad, que agrupa, inicialmente, a cinco de las nueve asociaciones de mayores.

Moriyón, durante la presentación de la Plataforma en el Ayuntamiento gijonés, ha dicho ser consciente de las necesidades que tienen y de las actividades que realizan los centros de mayores, a lo que ha comprometido la colaboración y apoyo del Ayuntamiento.

Ha resaltado, asimismo, la importancia de que estas asociaciones se agrupen sin perder la identidad de cada una de ellas. Ha incidido, al tiempo, en que los miembros de estas asociaciones tienen problemas comunes que les unen, por lo que con esta Plataforma podrán tener una voz "única".

La regidora gijonesa ha agradecido, también, que estas asociaciones actúan siempre "con mucho rigor, tesón y seriedad", a lo que ha insistido en que el Ayuntamiento va a estar para ayudar en lo que sea necesario.

El presidente de la asociación Los Puertos, Crisanto Herrero, por su parte, ha destacado la muy buena relación que tienen con el Gobierno local.

Ha explicado, también, que de las nueve asociaciones, son cinco las que han constituido la Plataforma --Los Puertos, Contrueces, La Arena, Roces y El Coto--, las cuales llevan mucho años trabajando, pero "nunca" coordinadas ni juntas.

Herrero ha remarcado que por el hecho de ser mayores, "a veces nos tratan como nenos". Ha reivindicado, en este caso, el poder ejercer su papel de representación y de interlocución con el Ayuntamiento. También ha dicho esperar que se vayan sumando las otras cuatro asociaciones que faltan.

Sobre la Plataforma, ha resaltado que es algo que no existe "en ningún sitio" y ha remarcado que les halaga que Gijón sea la ciudad de España que inicie una unidad de este tipo. Ha apuntado, en este sentido, que son ejemplo de unidad y de participación, si bien ha asegurado que también el ente público es quien lo quiere y lo pide.

Se trata, según él, de una Plataforma proyectada en hacer en tres años, aunque cree que va a funcionar este año ya, gracias a la colaboración del Ayuntamiento.

"Empieza ahora la historia de una unidad que no existe en ningún sitio", ha destacado. "Los demás tienen que venir, no pueden estar desunidos de nosotros", ha señalado de las cuatro asociaciones restantes.

También sobre esto último el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, se ha ofrecido a intermediar con esas cuatro asociaciones que aún no han dado el paso de formar parte de esta Plataforma. Al tiempo, ha resaltado la labor que hacen los centros de mayores, donde "se va a hacer vida social", ha puesto en valor.