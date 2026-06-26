Gijón: Podemos presiona para que Aboño sea único acceso industrial a El Musel

Suárez advierte de que el tráfico pesado "que seguirá llenando el barrio de contaminación atmosférica y acústica"

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez.
Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 26 junio 2026 16:28
Seguir en

   GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, ha animado este viernes a evitar el "triunfalismo" con relación a la Resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) que determina el túnel de Aboño como acceso al puerto gijonés de El Musel para el transporte de mercancías peligrosas.

   Suárez, en declaraciones a Europa Press, ha destacado, por otro lado, que se nota que la presión del movimiento popular tiene efecto y por fin se ven "pasos adelante".

   Ha remarcado, eso sí, que estos son bienvenidos si de verdad van a sacar de La Calzada las mercancías peligrosas, pero ha recalcado que eso no representa la mayor parte del tráfico pesado "que seguirá llenando el barrio de contaminación atmosférica y acústica por tiempo indefinido", ha apuntado.

   "Necesitamos seguir avanzando hacia la plena habilitación del vial de Aboño como único acceso industrial a El Musel", ha visto preciso la portavoz de Podemos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado