Gijón prepara unas jornadas sobre el Eclipse 2026 con ponencias y observación solar en abril

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Relaciones Institucionales, está ultimando el programa de unas jornadas sobre el Eclipse 2026, que se celebrarán del 24 al 26 de abril. Incluirán ponencias de expertos de primer nivel, visitas al planetario y jornadas de observación solar.

Es una de las principales líneas de trabajo de la mesa del Eclipse, de la que forman parte también las áreas de Turismo, Educación, Seguridad Ciudadana y Divertia, además de representantes del ICTEA, de la Asociación Astronómica OMEGA y del Colegio de Ópticos Optometristas de Asturias.

Asimismo, de la mano del Colegio de Ópticos-Optometristas de Asturias, se está trabajando en la creación de una red de venta de gafas de protección homologadas, así como en una estrategia de difusión para el cuidado de la salud ocular de la población.