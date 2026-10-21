Gijón: El presupuesto de Hacienda para 2027, con 223,2 millones, prevé mayor recaudación en el ICIO y plusvalía

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, María Mitre (dcha), presenta, junto a su equipo, el presupuesto de su Concejalía para 2027. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, ha presentado este miércoles el presupuesto de su Concejalía para 2027, que asciende a 223.211.300 euros, lo que supone un incremento de 14.422.790 euros, un 6,91 por ciento más respecto a 2026.

Mitre, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que son unas cuentas que completan un ciclo presupuestario de cuatro años que ha permitido "sanear por completo las arcas municipales, blindar los servicios públicos y afrontar una transformación de ciudad que llevaba años pendiente".

La edil, asimismo, ha justifico el incremento en el presupuesto debido al aumento de los gastos de personal, del programa de deuda pública, del programa de administración e inspección de tributos y por el incremento en las aportaciones a empresas y organismos autónomos.

En cuanto a los gastos de personal, estos ascienden a 83.898.100 euros, lo que representa un 25,77 por ciento del presupuesto total y, en comparación con el ejercicio anterior, supone un incremento de 6.684.400 euros (+8,66%).

Dentro de este importe, se incluyen 6.333.600 euros correspondientes a los programas de empleo y formación destinados a cubrir los gastos salariales de los planes de empleo, contratos en prácticas, programa municipal de empleo y escuelas de taller o escuelas en funcionamiento.

Se ha referido, también, a los subprogramas que, según la edil, registran las variaciones más significativas respecto al ejercicio anterior.

En primer lugar, ha aludido al subprograma de deuda pública, que presenta un incremento de aproximadamente dos millones de euros, un 11,03 por ciento respecto a 2026.

Mitre, a este respecto, ha señalado que hay que tener en cuenta que el presupuesto de 2026 se elaboró inicialmente bajo la premisa de que el superávit de 2024 se destinaría a amortización de deuda, si bien se autorizó después a su uso para inversiones financieramente sostenibles, por lo que se utilizó parte del dinero.

Ha explicado, en este sentido, que el pasado mayo se llevó a cabo una modificación presupuestaria de una amortización de préstamo de más de dos millones de euros. Para 2027, se prevén 2.463.600 euros en gastos financieros y 17.685.900 euros en amortización en pasivos financieros.

Ha agregado que el volumen total de préstamos del Ayuntamiento a 1 de enero de 2027 asciende a 86.982.089,70 euros, sin incluir la nueva aportación de crédito prevista en el presupuesto, por importe máximo de 24.190.100 euros.

Mitre ha aclarado que esta cuantía es 809.900 euros menor o inferior a la prevista inicialmente en el presupuesto anterior y se sitúa dentro de los límites legales de endeudamiento.

A nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Gijón, ha señalado que está "muy por debajo" de los límites legales, pero, no obstante, como ya se ha hecho en ejercicios anteriores, esta operación podrá formalizarse por un importe incluso inferior.

A esto ha sumado que el subprograma Administración e Inspección de Tributos presenta un incremento de 1.518.500 euros, mientras también aumentan las aportaciones destinadas a empresas municipales y organismos autónomos, tanto en transferencias corrientes como de capital, con el objetivo de garantizar una adecuada financiación de los servicios que prestan. Las aportaciones corrientes aumentan un 4,19 por ciento, lo que supone 4.450.990 euros adicionales respecto al ejercicio anterior.

De este incremento, 2.578.490 euros corresponden a empresas municipales y 1.872.500 euros a organismos autónomos. Respecto a las aportaciones de capital, se incrementan 1.036.700 euros, un 39,87 por ciento respecto a 2026. En conjunto, las aportaciones corrientes y de capital a empresas municipales y organismos autónomos aumentan 5.487.690 euros, un 0,4 por ciento más que en 2026.

Mitre ha reivindicado que este incremento refleja el compromiso del Gobierno municipal con estas entidades y con la adecuada financiación de los servicios públicos que presta.

Respecto al estado de ingresos del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Gijón para 2027, asciende a 325.510.900 euros, lo que supone un incremento del 5,01 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Respecto al capítulo 1, impuestos directos, asciende en su totalidad a 117.505.200 euros. La edil ha indicado que es el capítulo con mayor peso de los tributos propios e incluye fundamentalmente el IBI, el impuesto de vehículos, la plusvalía y el IAE. además de la participación municipal en el IRPF.

Ha destacado, en este caso, el aumento previsto en la plusvalía municipal, mientras que, en lo que respecta a impuestos indirectos, se incluye fundamentalmente la participación municipal en determinados impuestos estatales y en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

La principal variación de este capítulo, según la edil, se produce concretamente en el ICIO, cuya previsión asciende a 12.600.000 euros, 5.100.000 euros más que en 2026, teniendo en cuenta la evolución de la ejecución y las importantes inversiones previstas en la ciudad, como la ampliación del hospital de Cabueñes y la construcción del hospital Quirón.

En cuanto a la participación en los tributos del Estado, la previsión conjunta de los impuestos estatales cedidos, incluidos el IRPF que figura en el capítulo 1, asciende a 20.451.000 euros, 1.895.500 euros más que en 2026. Sobre el capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, por un valor total de 26.172.300 euros, aumenta en 2.448.400 euros respecto a 2026.

El incremento se concentra fundamentalmente en las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, como consecuencia de la mejora de la inspección de la tasa aplicable a las empresas suministradoras y de la mayor actividad constructiva prevista en el municipio. También se espera un incremento "considerable", a su juicio, en la venta de artículos del Jardín Botánico.

Asimismo, ha apuntado que, con carácter general se mantienen las tarifas de tasas y precios públicos, salvo las actualizaciones puntuales aprobadas.

En el capítulo 4, que recoge, entre otras, las transferencias procedentes del Estado y del Principado de Asturias, la partida más importante es la correspondiente al Fondo Complementario de Financiación, cuya previsión para 2027 asciende a 112.653.100 euros, incluida la compensación del IAE.