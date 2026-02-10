Gijón.- Un programa de visitas guiadas invita a conocer El Musel desde el próximo 20 de marzo

Visita guiada al puerto gijonés de El Musel. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón va a iniciar el próximo mes el programa 'Musel Abierto', con un total de diez visitas guiadas al puerto gijonés de El Musel, que se desarrollarán de forma mensual a lo largo de 2026.

Esta actividad se realiza con el objetivo de abrir el puerto a la ciudad, dando a conocer lugares que, por la propia actividad portuaria, suelen estar fuera del alcance de la ciudadanía, han explicado a través de una nota de prensa.

El itinerario, con una duración aproximada de dos horas, será guiado por David Alonso, geógrafo y experto en urbanismo, quien ofrecerá una visión detallada de algunos de los elementos más emblemáticos del puerto, como la antigua térmica, los cargaderos históricos, la ampliación o la propia sede de la Autoridad Portuaria, premio Asturias de Arquitectura de 2006.

"Tenemos la intención de seguir construyendo una relación Puerto-Ciudad más cercana y participativa", ha destacado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí.

"Las visitas guiadas permitirán conocer parte de nuestro patrimonio, y descubrir cómo funciona una infraestructura clave para la economía, el empleo y la industria de nuestra región", ha añadido.

La primera de las rutas se realizará el próximo 20 de marzo por la tarde. Para asistir, será necesario inscribirse previamente en la página web de la Autoridad Portuaria de Gijón, a través de un formulario que estará disponible a partir del lunes 2 de marzo. Cada ruta contará con un número máximo de 50 personas.

Las fechas previstas para las siguientes rutas serán los viernes 17 de abril, 22 de mayo y 26 de junio, estando previsto desarrollar alguno de los itinerarios posteriores también en sábado, y facilitar así las posibilidades de visita.

El proyecto de itinerarios nace de la iniciativa Rutas Urbanas. Explorando Xixón y sus edificios, desarrollada por David Alonso en el año 2025, con el apoyo e impulso de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

El pasado mes de abril ya se realizó en el marco de este proyecto una visita al Musel, con gran éxito de público, lo que animó a la Autoridad Portuaria de Gijón a implantar un programa de visitas periódico y, facilitar, así, el conocimiento del puerto.