Gijón.- Prorrogado por un año el convenio entre Gijón Impulsa y la Fundación CTIC

Archivo - Edificio de Gijón Impulsa, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón S.A. (Gijón Impulsa) ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, la Prórroga del convenio con Fundación CTIC para el desarrollo del programa de asesoramiento e impulso de la transformación digital en el ecosistema emprendedor, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según una nota de prensa de Gijón Impulsa, el citado convenio se firmó el 11 de enero de 2024, por una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga, antes de su expiración y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, por un periodo o varios, sin que, en ningún caso, la duración total, incluidas prórrogas, supere los cuatro años.

Este convenio de colaboración en actividades de interés general, tiene por objeto proporcionar un marco estable de colaboración entre agentes de la 'Milla del Conocimiento Margarita Salas', de forma que permita la intensificación y mayor desarrollo de las relaciones existentes en cuanto al apoyo de la actividad emprendedora y empresarial del municipio.