Gijón: El PSOE se opone al soterramiento del Muro; el PP apuesta por una plataforma única

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón y el PP gijonés se han sumado este miércoles de Vox, IU y Podemos al proyecto de soterramiento del Muro de San Lorenzo, anunciado en este día por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón.

En el caso del PSOE, su portavoz, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha considerado "desproporcionada, excesiva y poco realista" la propuesta sobre la que empezará a trabajar el Ayuntamiento una vez que el estudio encargado confirmase su viabilidad técnica.

Pérez Ordieres, que ha incidido en que los socialistas no dudaron "nunca" de que el soterramiento era viable, ha recordado que este estudio costó más de 130.000 euros, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Cosa distinta, según la portavoz socialista, es que esta inversión esté justificada cuando hay muchas otras actuaciones pendientes que sí son prioritarias, a su juicio.

En este sentido, ha hecho referencia a la necesidad de invertir en vivienda; de llevar a cabo un plan de actuación en los barrios, en parques, aceras y mobiliario; de dinamizar los centros municipales y crear nuevos equipamientos, de mejorar las instalaciones deportivas, por ejemplo, con el desarrollo del ámbito de Francisco Eiriz.

A esto ha sumado que se han incrementado desde el año 2023 las quejas vecinales por el "abandono" de los barrios, por los comedores escolares y por las actividades del 11x12, entre otras cuestiones.

En cuanto al proyecto de soterramiento, ha mostrado su preocupación por el dinero de todos los gijoneses que supuestamente irá destinado al mismo, unos 30 millones de euros, al opinar que esta inversión obligará a retrasar otras actuaciones urgentes.

Pérez Ordieres se ha preguntado si el mismo gobierno que no ha invertido "ni un solo euro" en vivienda y que, según ella, cerró la posibilidad de llegar a un acuerdo de cesión con el Principado para que el edificio de Decano Prendes Pando revirtiera en la ciudad, está dispuesto a gastar esa cantidad en un túnel "para supuestamente aliviar el tránsito de vehículos de una vía que no presenta problemas de tráfico", ha recriminado la portavoz socialista.

Ha recordado, al tiempo, otros proyectos ya comprometidos como los 21 millones de euros previstos para Tabacalera, el futuro parque de Bomberos, la rehabilitación de la antigua Jefatura de la Policía Local, la reforma del antiguo Hogar de Ceares y del estadio de El Molinón, la reapertura de las piscinas de La Laboral, la urbanización de Naval Gijón o el desarrollo de las dos próximas fases de La Pecuaria.

"A esto hay que añadir que en los próximos años Gijón debería disponer de 100 millones de euros para el Plan de Vías", ha advertido Pérez Ordieres.

"Temprano empieza Foro su desaforada carrera electoral, queda un año y ya han comprometido más de lo que van a cumplir", ha llamado la atención la portavoz del PSOE; quien ha sostenido que "no saben priorizar".

Han incidido, además, en el "rechazo frontal" de los vecinos de la zona al proyecto, ya que afectarían al subsuelo de edificios antiguos construidos sobre terreno arenoso.

PLATAFORMA ÚNICA

En cuanto al Partido Popular de Gijón, en declaraciones remitidas a Europa Press, han remarcado que el proyecto que ellos defienden para el Muro de San Lorenzo pasa por la plataforma única.

En este sentido, han recalcado que es el que presentaron en su programa electoral de los comicios locales de 2023 y el que han refrendado recientemente en el documento político de su Convención.