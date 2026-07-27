Gijón: Pumariega será "muy exigente" con los plazos de la ampliación del Hospital Cabueñes

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha advertido este lunes de que seguirán siendo "muy exigentes" con el cumplimiento de los plazos comprometidos para la ampliación del hospital de Cabueñes.

Así lo ha indicado, en declaraciones remitidas desde el Consistorio gijonés, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de las citadas obras.

En este sentido, se ha referido a septiembre de este año, cuando deberán licitarse los trabajos. "Estaremos muy pendientes de que ese compromiso se materialice, porque Gijón necesita certezas y necesita hechos", ha remarcado.

Pumariega ha incidido en que no la paralización de las obras supuso un "enorme varapalo" para la ciudad. "A día de hoy, deberíamos estar en el acto de la inauguración de la ampliación del hospital de Cabueñes y, sin embargo, seguimos en una fase inicial del proceso administrativo para volver a licitar las obras", ha lamentado.

Por este motivo, si bien ha valorado que exista un calendario y que se hayan fijado unos compromisos, "lo verdaderamente importante es que esta vez se cumplan", ha insistido.