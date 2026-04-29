Gijón reformará el protocolo de la zona oeste para mejorar la respuesta ante episodios de contaminación

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Sectorial de Medio Ambiente de Gijón, presidido por el concejal Rodrigo Pintueles, ha celebrado en la tarde de este miércoles una nueva reunión. Entre los asuntos tratados, ha destacado la propuesta del Ayuntamiento para reformar los criterios de activación del protocolo de actuación en la Zona Oeste, con el objetivo de ganar eficacia, anticipación y claridad en la toma de decisiones.

Tal y como explicó el propio Pintueles, se busca un protocolo "más ágil, más claro y más eficaz, que permita actuar antes y con mayor seguridad para proteger la salud de los vecinos".

En este sentido, subrayó que "se trata de adaptar las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento a la realidad actual, incorporando mejoras que nos permitan anticiparnos y actuar con mayor rapidez ante episodios de contaminación".

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad incidió además en que "es fundamental dotarnos de mecanismos más objetivos y operativos, que aporten seguridad en la toma de decisiones y refuercen la confianza de los ciudadanos en la gestión ambiental", al tiempo que destacó la importancia de "seguir avanzando desde el rigor técnico y la colaboración con todas las administraciones implicadas".

La propuesta municipal plantea, entre otras medidas, avanzar hacia un sistema de activación menos dependiente de las condiciones meteorológicas, incorporar la activación automática a las 24 horas en determinados supuestos y ajustar el funcionamiento de la comisión de seguimiento para reforzar su operatividad en los niveles más exigentes.

En el ámbito de la calidad del aire, también se han presentado los resultados del estudio de partículas sedimentables en la Zona Oeste, que constatan la influencia de la actividad industrial en determinados puntos y refuerzan la necesidad de seguir avanzando en el control y la monitorización ambiental. En esta línea, se ha informado de la próxima puesta en marcha de una nueva estación de control en el Parque Tecnológico.

El Consejo ha abordado además otras cuestiones como los estudios de ruido de tráfico en Serín -realizados en coordinación con los vecinos- y el inicio de un nuevo análisis en Cabueñes para evaluar el impacto de la A-8 en las zonas residenciales más próximas.

Asimismo, se ha dado cuenta del grado de ejecución del convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el mantenimiento de cauces fluviales, que se cierra con 53 actuaciones realizadas y una inversión cercana a 1,5 millones de euros, así como de la finalización de los trabajos de obra civil en dos proyectos estratégicos para generar nueva infraestructura verde como Piles Natural y Gijón Ecoresiliente, dando inicio a una etapa igualmente importante: la fase de consolidación ecológica y divulgación ambiental.

Por último, Medio Ambiente ha trasladado al Consejo su voluntad de seguir avanzando en la candidatura de Gijón como "Ciudad Verde Europea 2029", reforzando su compromiso con una ciudad más sostenible, saludable y resiliente.