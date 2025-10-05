Gijón de Sidra 2025 celebra su decimosexta edición del 9 al 19 de octubre con las mejores sidras de Asturias

Archivo - Un hombre escancia sidra en la playa de Poniente, a 26 de agosto de 2022, en Gijón, Asturias, (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

Gijón se prepara para acoger la decimosexta edición de Gijón de Sidra - Asturias de Sidra 2025, que se celebrará del 9 al 19 de octubre.

El evento contará con degustaciones en distintos establecimientos de la ciudad, donde se podrán disfrutar culines de sidra seleccionada junto a cazuelas típicas especialmente preparadas para la ocasión.

La presentación oficial del certamen tendrá lugar el martes 7 de octubre a las 12.00 horas en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón, donde se darán a conocer los detalles de esta nueva edición y las sidrerías participantes. Al acto asistirán representantes municipales, organizadores y productores.

El tradicional "primer culín" se servirá el jueves 9 de octubre a las 12.30 horas en la Sidrería La Maniega (Calle Poeta Alfonso Camín, 32, Gijón-Este). La cata final del concurso, que reconocerá a las mejores sidras y cazuelas de esta edición, se celebrará el lunes 20 de octubre también en Sidrería La Maniega.