Gijón.- Los sindicatos del Ayuntamiento, a punto de romper negociaciones por "mala fe" del Gobierno local

Publicado 03/12/2018 13:34:15 CET

CCOO, UGT, USO, CSI, Usipa y Sipla piden responsabilidad a Foro para aprobar la Oferta de Empleo Público

GIJÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las seis organizaciones sindicales del Ayuntamiento de Gijón -CCOO, UGT, USO, CSI, Usipa y Sipla-- han advertido este lunes de que están a punto de romper negociaciones con el Gobierno local por la "mala fe" de Foro, al que acusan de querer aprobar unilateralmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Mantienen la puerta abierta, eso sí, a poder sacar consensuar y sacar adelante la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2018. Así lo han manifestado, en rueda de prensa conjunta de los sindicatos, después de que estos se negaran a sentarse en este día a la mesa de negociación para consensuar la nueva RPT, al filtrarse un documento de la propuesta de resolución de la misma en el caso de la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Esto supone, para ellos, que el Gobierno local daba por hecho que se iban a reunir y que la propuesta se iba aprobar, con acuerdo o sin él. Desde UGT, Jorge Suárez ha explicado que si se hubieran reunido y no hubieran llegado a un acuerdo, Foro podría haber aprobar la nueva RPT en la Junta de Gobierno. De esta forma, al no materializarse el trámite de sentarse en la mesa de negociación, no podrá. Sí que se reunirán, ha aclarado, para negociar la OEP, que creen importante y debe aprobarse como tope el 31 de diciembre.

"Tenían muy claro que no iban a negociar con nosotros", ha apuntado, para después lamentar que "en los últimos tiempos, la negociación brilla por su ausencia". Ha afeado, asimismo, al Gobierno local, que no es procedente la forma de actuar que tiene, al tiempo que les ha reprochado que no hay "ningún interés" en la negociación colectiva. "Está rota completamente la relación entre las partes de Gijón", ha incidido.

Ha señalado, entre otras cosas, que ya explicaron al Gobierno local a principios de año que era necesario acompasar las subidas y mejoras pactadas a nivel nacional para los empleados municipales, y ahora se encuentran con que de no haber problema presupuestario en mayo, en la estimación remitida por el Ayuntamiento al Gobierno central se calcula que les va a faltar 2,4 millones de euros.

Esta diferencia de cantidades les da la sensación, a su juicio, de que les estaban ocultando cosas desde el Equipo de Gobierno municipal. Además, ha apuntado a la derivación de dinero del fondo de acción social de los trabajadores, del que Foro no da respuesta y del que solo les comentan que les van a pagar una "pequeñísima parte" y la otra no se sabe cuándo.

Por todo ello, ha urgido a la concejala de Hacienda, Ana Braña (Foro), a que salga públicamente a dar explicaciones a "todos estos dislates" y decir si quiere un modelo de relaciones laborales o no, ha apuntado.

"La desconfianza nos va a acompañar siempre", ha apuntado, por su parte, Rubén Medina (CCOO). Ha remarcado, no obstante, que los sindicatos mantiene su disposición para negociar, "pero no queremos que nos tomen el pelo", ha recalcado.

Medina, asimismo, ha apuntado, referido al Gobierno local, que la "improvisación es la marca de la casa". Unido a ello, ha incidido en que la superación del techo de gasto llevó al Plan Económico y Financiero, que tiene una serie de medidas que "atacan directamente" a la prestación de los servicios municipales, como por ejemplo con la no cobertura de bajas.

Sobre la OEP, ha apelado a la responsabilidad de Foro para desbloquear esa parte de la negociación y dar solución a la "notable temporalidad". En este caso, ha indicado que esperan y desean que el Ayuntamiento ofrezca a sus ciudadanos una OEP "satisfactoria y que sea ejecutable".

Medina ha recalcado que es muy probable que a principios de enero se dé la aprobación de la jubilación anticipada en la Policía Local, a la que podrían acogerse, voluntariamente, 61 agentes en el caso de Gijón. Ha enfatizado, asimismo, que CCOO ya advirtió al Gobierno local de cuál iba a ser la situación y que debería "coger el toro por los cuernos" para no haber una merma del servicio.

JUDICIALIZAR LAS RELACIONES LABORALES

Por parte de Usipa, José Manuel Cerra, ha incidido en que la situación es "muy grave", ya que se toman decisiones de forma unilateral que les lleva a judicializar las relaciones laborales. A su modo de ver, Foro lo único que hace es un "paripé" en las mesas de negociación.

En el caso del Sipla, Ildefonso Rodríguez, ha llamado la atención de que, en el aspecto económico, desde agosto los agentes de la Policía Local siguen sin recibir el dinero de las horas extra realizadas a lo largo del año.

Además, ha apuntado de que la Jefatura de Servicios de la Policía Local es un ente, por lo que no están diferenciados por puestos de trabajo, mientras que debería de estar definido el de cada agente. Ha llamado la atención sobre que la RPT abarca a 300 personas y es preciso aclarar cuestiones, como el complemento de libre disponibilidad para el personal de mantenimiento o los de la unidad de violencia de género.

Pierre Pietro, de USO, ha señalado que en el caso de la OEP de 2018 de la FMC, al igual que la RPT, el Gobierno local ya tiene elaborada la propuesta de acuerdo. "Al final nos hacen muy poco caso", ha apuntado sobre Foro respecto a los sindicatos. Ha reprochado, además, que en la RPT los puestos de personal para atención al público van disminuyendo, cuando deberían ir creciendo.

Respecto a CSI, Noemí Díez, ha recriminado que la Administración incumple los acuerdos económicos. Como ejemplo, ha señalado que hay personal del servicio de Atención a la Ciudadanía que no ha cobrado desde septiembre un complemento de disponibilidad, pese a que trabajaron "a destajo", debido sobre todo a las convocatorias de Renta Social y ayudas energéticas.