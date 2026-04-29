Gijón: El soterramiento del Muro es viable y tendrá un parking de hasta 1.461 plazas

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa junto a los concejales de Urbanismo y de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria (dcha), respectivamente. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha avanzado este miércoles que tras confirmar el estudio encargado por el Ayuntamiento que el soterramiento del Muro de San Lorenzo es posible, empezarán a trabajar en un plan económico-financiero para hacerlo realidad.

"Deja de ser una idea para ser un proyecto", ha afirmado Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada de los concejales de Urbanismo y de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria, respectivamente.

El planteamiento es que se pueda realizar un aparcamiento subterráneo de entre dos o tres niveles, con capacidad, en el primer caso, para 933 vehículos y, para 528 plazas más en el segundo. La licitación se haría por el sistema de concesión y explotación, con un presupuesto de 120 millones de euros si fuera de dos niveles y de 137 millones si se hicieran tres, de los que el Ayuntamiento abonaría solo un 25 por ciento.

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