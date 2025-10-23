Todos los desalojados por el incendio del monte Areo regresan a sus viviendas

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este jueves que todas las personas desalojadas por el incendio en el monte Areo ya han podido a sus casas.
Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la labor de Protección Civil, en coordinación con la Policía Local, ha permitido completar el realojo "con total normalidad".
Cabe recordar que el medio centenar de vecinos del entorno del monte Areo tuvieron que ser desalojados la noche pasada debido al incendio. Temporalmente fueron realojados en el colegio Monteana, aunque se les dio la opción de ir a un hotel, una alternativa a la que accedió una decena aproximadamente de ellos.