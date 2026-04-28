Gijón: Vox inicia recogida de firmas contra la retirada del monumento Héroes del Simancas

Los diputados de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Sara Álvarez Rouco y Javier Jové, frente al monumento Héroes del Simancas, en Gijón. - VOX ASTURIAS

GIJÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Sara Álvarez Rouco y Javier Jové, han anunciado este martes el lanzamiento de una campaña de recogida de firmas para defender la permanencia del monumento Héroes del Simancas, en Gijón.

Se trata de una iniciativa que ya está disponible a través de su página web y que también se ofrecerá en las mesas informativas del partido mediante código QR, según una nota de prensa de Vox.

Rouco, en declaraciones a los medios de comunicación frente al citado monumento, ha destacado el "arraigo" del conjunto escultórico en la ciudad y ha criticado los intentos de retirada impulsados por la izquierda.

"Hay que hacer ver que frente a esta apisonadora de las izquierdas, quienes piensan diferente también tienen voz, y es para ellos para quienes ponemos en marcha esta campaña de recogida de firmas", ha señalado.

"Queremos dar la oportunidad a todos los ciudadanos para que puedan expresarse a favor de que este monumento siga aquí", ha indicado con respecto a la recogida de firmas, de la que se ha mostrado confiada en obtener un apoyo masivo.

"Debemos lograr que este monumento permanezca, es parte de nuestro patrimonio y no debe desaparecer porque un grupo de izquierdas radicales así lo decida", ha añadido la también portavoz de Vox en el Consistorio gijonés.

Jové, por su parte, también ha defendido el valor artístico y simbólico del monumento, contraponiéndolo a otras expresiones que no transmiten los mismos valores.

"Aquí lo que tenemos es un conjunto escultórico que transmite belleza, armonía, convivencia y reconciliación", ha asegurado el diputado de Vox. "Parece que a algunos les molesta, mientras que no les incomodan otros mensajes que fomentan la división", ha afirmado.

Al tiempo, ha criticado lo que considera una doble vara de medir en materia cultural y ha defendido la necesidad de preservar el patrimonio artístico. "La izquierda apuesta por la confrontación, mientras que nosotros defendemos superar los traumas del pasado y mirar al futuro", ha lamentado Jové.

"Resulta contradictorio que se esté tramitando la Laboral como Patrimonio de la Unesco siendo obra del mismo autor", ha agregado el diputado, quien ha opinado que el arte se respeta, "y si no te gusta, simplemente no lo mires", ha apostillado.

Con todo, desde Vox se ha reiterado su compromiso con la defensa del patrimonio cultural y ha animado a los ciudadanos a participar en la recogida de firmas para garantizar la continuidad del monumento en su actual emplazamiento, a través del siguiente enlace: https://accion.voxespana.es/heroesdelsimancas.