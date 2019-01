Gijón.- XsP acusa al Gobierno central de "vender humo" en su inversión para la ciudad

Publicado 15/01/2019 17:57:23 CET

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón ha mostrado su preocupación ante los "exiguos" 315.930 euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedican al Plan de Vías de Xixón, a lo que han opinado que el proyecto presupuestario se queda en "una venta de humo".

"Esta cantidad está muy por debajo de los 500.000 euros proyectados en 2018 para el proyecto informativo", ha incidido el portavoz municipal de XsP, Mario Suárez del Fueyo. Este ha remarcado que, además, este dinero va destinado a una evaluación sobre la ubicación de la estación intermodal. "Vemos que no hay ningún avance en el Plan de Vías, ninguna posibilidad de empezar la obra en 2019 ni probablemente en 2020", ha afirmado el portavoz.

A este respecto, ha augurado que Gijón, pese a la visita del ministro de Fomento, seguirá sin estación intermodal y metrotrén más allá de 2021, 2022 y 2023. Es por ello que el diputado de Unidos Podemos por Asturies, Segundo González, presentará enmiendas a los PGE para que el Plan de Vías sea una realidad.

Por otro lado, ha visto también "escasa" la aportación para los accesos a El Musel; 13.217.000 euros cuando en el presupuesto anterior se contemplaban 35.595.100 millones de euros para la mejora de las conexiones con el puerto gijonés.

Del Fueyo ha remarcado, en este sentido, que se pierden unos 22 millones, además de que no hay nada para el acceso a El Musel por Jove y también se descarta por razones técnicas el acceso a la Zalia, lo que únicamente empeora las condiciones de la ciudad, según él.

Con todo, ha considerado que estos Presupuestos no son favorables a la ciudad, aunque ha reconocido que suponen un avance en lo social a nivel del Estado y aportan cuestiones positivas para Asturias.

"Esperamos que la acción parlamentaria y las enmiendas que presente Unidos Podemos a través del diputado Segundo González logren alcanzar al menos las cantidades inicialmente previstas, especialmente en lo que se refiere al Plan de Vías y a las conexiones con El Musel", ha señalado Del Fueyo.

NÚMEROS QUE NO SE CUMPLEN

A los PGE se ha referido también la concejala de IU Ana Castaño, quien ha mostrado su preocupación y sorpresa por la desaparición del vial de Jove a El Musel, especialmente por la importancia de este para sacar el tráfico pesado de la zona Oeste y pacificar la avenida Príncipe de Asturias.

Ha llamado la atención, además, sobre que en Gijón se habla de los mismos proyectos año tras año sin que se vean fructificar. "Presupuestos son números, preocupa la ejecución", ha resaltado. Castaño ha indicado que los ciudadanos están "muy cansados" de que se reproduzcan los mismos números que luego se incumplen. No obstante, se ha mostrado satisfecha, en términos generales, en lo que se refiere al gasto social.

También ha indicado sentir "envidia" `porque vaya a haber debate presupuestario, independientemente de que prospere o no el proyecto, algo que en Gijón no se pudo hacer por no llevar Foro las cuentas presupuestarias al Pleno. Castaño ha defendido que en Democracia hay que ser "tremendamente respetuosos" con las instituciones democráticas.