Gijón.- Zapico (CCOO), favorable a llegar a convocar una huelga si no se pone freno a la especulación urbanística

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, antes de inaugurar la jornada sobre el cambio de modelo productivo y el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo, en el Museo del Ferrocarril de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha apuntado este miércoles que si no se pone freno a la especulación, que convierte la vivienda en vez en derecho, como dice la Constitución Española, en un bien para especular, un activo financiero para enriquecerse en unos pocos, el sindicato no descarta ningún escenario, incluida la huelga.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada sobre el cambio de modelo productivo y el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo, organizada por CCOO en el Museo del Ferrocarril de Gijón.

Ha alertado, al tiempo, acerca de un precio de la vivienda "desorbitado a todos los niveles". Según el sindicato, ya no solo es difícil pagar una vivienda, que en Asturias ha aumentado en diez años un 80 por ciento, o un alquiler, que en Gijón y Oviedo está por 900 euros, sino siquiera una habitación compartida en un piso, que no baja de 600 euros en este momento en Asturias.

Todo ello cuando en la región hay 100.000 viviendas vacías, "esperando a que alguien las pueda habitar". De ahí que CCOO haya puesto propuestas encima de la mesa que tienen que encaminar, desde ya, a acabar con este "drama".

"Desde luego la movilización está servida", ha asegurado Zapico, quien ha apuntado que, como sindicato, acompañan las movilizaciones sociales porque son "necesarias" y porque demuestran que tienen el poder de cambiar las cosas.

Así se ha puesto de manifiesto, según él, esta semana con los dos decretos del Gobierno. Dicho esto, ha indicado que, pese al llamado decreto 'Maricarmen?, que ve como un paso importante y que esperan que marque un antes y un después en las políticas de vivienda, se necesita "mucha más ambición".

Zapico, a este respecto, ha opinado que hay, no solo topar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, sino también movilizar todo ese parque de vivienda vacío, privado, "que hay que poner a disposición de quienes las necesitan, con políticas ambiciosas, como es en Asturias el programa 'Alquilámoste'".

Sobre este último, ha reclamado al Principado "una mayor ofensiva para darlo a conocer, dando seguridad al propietario privado y seguridad de que va a cobrar alquiler y que se va a entregar el piso en las condiciones en las que lo alquiló, a cambio de que lo ponga a un precio regulado y asequible para las personas que lo necesiten".

"Aquí la clave es acabar con la especulación", ha urgido Zapico, antes de referirse a los fondos buitres y a las personas rentistas que tienen decenas de pisos en propiedad y que están especulando con esos pisos, al tiempo que están expulsando a los vecinos de sus barrios, según el líder sindical.

Por este motivo, ha destacado que, desde CCOO, están esperando por esta medida que frene esa especulación de los fondos buitres y de los rentistas. "Hasta que no llegue esa medida, desde luego para nosotros no es suficiente lo que se está haciendo", ha dejado claro.