Gimena Llamedo destaca el crecimiento poblacional y la atracción de jóvenes en Asturias

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha resaltado este lunes el cambio en la demografía asturiana registrado durante los últimos años. "Hemos crecido población y queremos analizar también esos flujos positivos, que significa que más personas vienen a vivir Asturias con respecto a las que se van y esta es una realidad positiva", ha declarado Llamedo antes de presidir la reunión del Observatorio y Consejo Social del Reto Demográfico en Oviedo.

La vicepresidenta ha explicado que "se ha incrementado ligeramente la natalidad, estamos atrayendo población además en las franjas de edad joven, Asturias es una tierra de oportunidades, crecemos en empleo, baja el paro, atraemos más empresas de las que se van y en este observatorio queríamos analizar toda esta realidad".

Además, Llamedo ha anunciado que se ha puesto en marcha con la Universidad de Oviedo un espacio de diálogo y de análisis para seguir mejorando las políticas públicas. También se ha referido a los proyectos del Centro de Innovación Territorial, que inició sus pasos recientemente, que tienen que ver con ese aprovechamiento de las oportunidades en el territorio, con asentar población, y con generar actividad económica.

Entre estos proyectos, la vicepresidenta ha destacado "impulsar una quesería con vivienda en el consejo de Amieva, un centro de innovación vinculado a la cuchillería en Taramundi para mejorar y favorecer el relevo generacional y también pues de una concentración partelaria en el consejo de Cangas del Narcea".

Llamedo ha insistido en que "son tres proyectos que en definitiva nacen de abajo arriba, que aprovechan esas oportunidades que hay en Asturias y que vienen a contribuir y a dinamizar en esa mejora del reto demográfico".