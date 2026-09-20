Gimena Llamedo reivindica en Bruselas el "vínculo profundo y duradero" del Principado con su ciudadanía en el exterior

Día de la asturianía en Bruselas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha participado este domingo en las celebraciones organizadas por el Centro Asturiano de Bruselas con motivo del Día de la Asturianía. Llamedo ha reivindicado la aportación de las más de 8.000 personas vinculadas al Principado que residen en Bélgica, la mayor comunidad asturiana de Europa

En una nota de prensa, la vicepresidenta ha señalado que "Asturias está allí donde haya una asturiana o un asturiano que la sienta como propia", y ha reivindicado que "la Asturias exterior también es Asturias". La vicepresidenta ha agradecido a la presidenta del Centro Asturiano, Eva Buelga, y a las personas que forman parte de la entidad su trabajo para mantener vivas la cultura y las tradiciones asturianas, transmitirlas entre generaciones y conservar el vínculo con el Principado.

"Eso es lo que hace el Centro Asturiano de Bruselas desde hace cuarenta años: mantener vivo ese vínculo profundo y duradero que une Asturias con quienes viven fuera", ha valorado.

Fundado en 1986, el Centro Asturiano de Bruselas cumple este año cuatro décadas como "lugar de encuentro de la diáspora en Bélgica y referente de la asturianía en el corazón de Europa". Su actividad ha permitido sostener durante generaciones una conexión permanente con el Principado y acercar su cultura y sus tradiciones a la sociedad belga.

La celebración de hoy ha trasladado algunos de los símbolos más reconocibles de Asturias a lugares emblemáticos de la capital europea. Llamedo y Buelga han participado en el recorrido desde la Grand Place hasta el Manneken Pis, donde se ha celebrado un acto de escanciado de sidra. Las gaitas del Centro Asturiano también han acompañado una jornada que ha llevado la cultura del Principado a las calles de Bruselas.

Como responsable de las políticas de emigración y retorno, Llamedo ha subrayado que para el Gobierno del Principado cuidar el vínculo con la ciudadanía asturiana en el exterior es una responsabilidad que alcanza tanto a quienes desean regresar como a quienes han decidido desarrollar su proyecto de vida fuera de Asturias. "Asturias quiere estar cerca de quienes vivís fuera, de quienes queréis volver y también de quienes habéis decidido construir aquí vuestra vidas", ha añadido.