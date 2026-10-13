El Gobierno amplía la planta judicial y fiscal en Asturias con ocho nuevas plazas de jueces y tres de fiscales

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos con una nueva creación de 700 plazas judiciales y fiscales para 2027. Un primer Real Decreto con el que el Gobierno creará, por segunda vez, 500 plazas de jueces, lo que supondrá una ampliación de la planta judicial del 7,8%. Y un segundo Real Decreto con el que se crearán 200 plazas de fiscales y se incrementará la plantilla actual del Ministerio Fiscal en un 6,6%.

En el Principado de Asturias, el Gobierno creará 8 plazas de jueces (+4,8% respecto a la plantilla actual) y 3 de fiscales (+5,3%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 16 plazas judiciales en esta comunidad (+10,1%).

De las ocho nuevas plazas judiciales para Asturias, dos son para las Audiencias Provinciales de Oviedo y Gijón y cinco para Tribunales de Instancia de estas dos localidades y Mieres. Por último, una plaza será de adscripción territorial (puede ser asignada por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia).

La creación de 3 nuevas plazas de fiscales para el Principado de Asturias supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 5,3%, pasando de 56 a 59 miembros.

Según ha informado el Gobierno, la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población). El Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.