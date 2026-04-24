El Gobierno asturiano anuncia ayudas para víctimas de accidentes laborales que incluye a las familias de Cerredo

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, este martes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha anunciado este viernes la creación de una línea autonómica de ayudas para víctimas de accidentes laborales que "incluirá a las familias de la tragedia de Cerredo". Peláez ha presentado esta medida tras las críticas de la oposición por la falta de ayudas inmediatas a los familiares de los fallecidos en la mina.

El consejero ha defendido en unas declaraciones remitidas a los medios que el Gobierno del Principado de Asturias "está actuando con rigor y con prudencia" y ha subrayado que estas ayudas se presentarán "próximamente" y serán "absolutamente compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil" que puedan reconocerse en el ámbito judicial o administrativo, así como con "las cantidades percibidas por conceptos de seguros de vida".

Peláez ha subrayado que "la solidaridad y la sensibilidad" con las víctimas de Cerredo y con las de todos los accidentes laborales "se demuestran así, con medidas serias, rigurosas, que puedan ser aplicadas con rapidez y sobre todo que garanticen seguridad jurídica a las víctimas".

El consejero ha arremetido contra la oposición asturiana por las críticas vertidas en las últimas horas contra el Gobierno asturiano y ha afirmado que "absolutamente nadie" les va a "dar lecciones de solidaridad ni de sensibilidad con las víctimas de los accidentes laborales". Ha criticado asimismo que se haya visto la "prudencia" del Gobierno como una "falta de sensibilidad".

Peláez ha calificado de "absolutamente intolerable los insultos que se han vertido en los últimos días", y ha acusado a la oposición astriana de "instrumentalizar" una tragedia para "obtener provecho político".